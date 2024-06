Pereira, ex-Figueirense, é titular, e Oita Trinita vence e avança na Copa do Imperador

Pereira é um dos destaques do Oita Trinita (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/06/2024 - 19:22 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 12/06/2024 - 22:24

A noite de quarta-feira (12) no Japão foi marcada pela primeira fase da Copa do Imperador, tradicional torneio do país. Um dos destaques foi a classificação do Oita Trinita, que venceu o Kagoshima por 1 a 0. O time vinha de seis jogos sem vitória. Se a equipe conseguiu a vaga sem levar gols, muito se deve a participação do brasileiro Pereira na partida.

Um dos principais nomes do time, o zagueiro voltou a ser titular e foi um dos destaques do jogo, com atuação segura e garantindo que o placar do adversário não saísse do zero. A partida, que foi equilibrada em grande parte do tempo, foi decidida aos 30 minutos do segundo tempo, com gol de Isa K.

Pereira, que está perto de completar 100 jogos pelo Oita Trinita, falou sobre a importância da vitória.

- Esse jogo era muito importante para a nossa equipe, que precisava desse resultado positivo. Vínhamos de uma sequência ruim, e isso estava nos incomodando. Jogo de Copa é diferente, mata-mata, e a atenção tem que ser redobrada. Conseguimos fazer um bom jogo e sair com a classificação para a próxima fase. Fico feliz de poder estar em campo e ajudar meus companheiros. Tenho uma história bonita aqui no Oita, perto de bater uma marca importante, e vou sempre dar o meu melhor pela equipe - afirmou.

Na próxima fase da Copa do Imperador, o Oita Trinita enfrentará o Kawasaki Frontale. Antes disso, a equipe volta a campo no próximo domingo (16) para enfrentar o Tochigi pela J-League 2.