Clube de apenas 16 anos de história conquista título inédito da Série B

O Novorizontino é o campeão da Série B do Campeonato Brasileiro de 2026. O clube paulista conquistou o primeiro título nacional de sua história neste sábado (14), ao vencer o Criciúma por 1 a 0, no Estádio Heriberto Hülse, pela 38ª e última rodada da competição. Juninho marcou o gol que garantiu a taça ao Tigre do Vale.

Com o acesso à elite assegurado desde a rodada anterior, o Novorizontino dependia apenas das próprias forças para conquistar o título. A equipe comandada por Enderson Moreira encerrou a competição com 73 pontos, dois a mais que o Juventude, que venceu o Botafogo-SP por 2 a 0 e ficou com o vice-campeonato.

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A regularidade foi a principal característica da campanha do Novorizontino. Em 38 partidas, o clube somou 21 vitórias, dez empates e sete derrotas. Comandado ofensivamente por nomes como Robson e Rômulo, o time terminou a competição com 67 gols marcados e 32 sofridos, além do melhor ataque da Segunda Divisão.

Enderson Moreira, por sua vez, conquistou seu quarto título da Série B, após levantar a taça com Goiás (2012), América-MG (2017) e Botafogo (2021).

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Título da Série B coroa ascensão meteórica do Novorizontino no futebol brasileiro

Fundado em março de 2010, o Grêmio Novorizontino iniciou sua trajetória no futebol profissional em 2012, na quarta divisão do Campeonato Paulista. Desde então, o clube acumulou sete acessos em 14 anos, até chegar à elite do futebol nacional.

O Tigre do Vale estreou na Série B em 2022, quando escapou do rebaixamento na última rodada. Nos dois anos seguintes, terminou a competição na quinta colocação, ficando a apenas um ponto do acesso em ambas as oportunidades. Em 2025, novamente bateu na trave.

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A temporada de 2026 consolidou a ascensão do clube. Antes mesmo da conquista nacional, o Novorizontino alcançou a final do Campeonato Paulista, após eliminar Santos e Corinthians, mas acabou derrotado pelo Palmeiras na decisão.

Em 2027, o município de Novo Horizonte terá um representante na elite do Campeonato Brasileiro pela primeira vez.

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