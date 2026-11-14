Série B define acessos e confrontos dos playoffs; veja quem ainda pode subir
Novo formato da Segunda Divisão prevê confrontos eliminatórios para definir as duas últimas vagas na elite
A última rodada da fase de pontos corridos da Série B do Brasileirão definiu, neste sábado (14), os dois clubes promovidos diretamente à primeira divisão e as quatro equipes que disputarão os playoffs de acesso.
Campeão da competição, o Novorizontino garantiu presença inédita na elite do futebol nacional. O Juventude ficou com a segunda vaga direta, enquanto Vila Nova, Fortaleza, Criciúma e Atlético-GO disputarão as outras duas.
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O formato é uma novidade da edição de 2026. Até o ano passado, os quatro primeiros colocados da Série B do Brasileirão garantiam o acesso diretamente. Com a mudança, apenas campeão e vice sobem de forma automática.
Veja os confrontos dos playoffs da Série B do Brasileirão
Jogos de ida — 21 de novembro
- Atlético-GO x Vila Nova
- Criciúma x Fortaleza
Jogos de volta — 28 de novembro
- Vila Nova x Atlético-GO
- Fortaleza x Criciúma
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Como funcionam os playoffs da Série B?
O terceiro colocado enfrenta o sexto do Brasileirão Série B, enquanto o quarto encara o quinto. Os confrontos serão disputados em jogos de ida e volta, com os clubes de melhor campanha decidindo em casa.
Os vencedores serão definidos pelo número de pontos conquistados nos dois jogos. Em caso de igualdade, o saldo de gols será o primeiro critério de desempate. Se a igualdade persistir, a vaga ficará com a equipe de melhor campanha na fase de pontos corridos.
Dessa forma, Vila Nova e Fortaleza terão a vantagem de dois empates nos respectivos confrontos.
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