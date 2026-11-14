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Série B define acessos e confrontos dos playoffs; veja quem ainda pode subir

Novo formato da Segunda Divisão prevê confrontos eliminatórios para definir as duas últimas vagas na elite

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
14/11/2026 19:11
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Torcida do Juventude recebe o ônibus do time na última rodada da Série B do Brasileirão
Torcida do Juventude recebe o ônibus do time na última rodada da Série B do Brasileirão (Foto: Luiz Erbes/AGIF/Folhapress)

A última rodada da fase de pontos corridos da Série B do Brasileirão definiu, neste sábado (14), os dois clubes promovidos diretamente à primeira divisão e as quatro equipes que disputarão os playoffs de acesso.

Campeão da competição, o Novorizontino garantiu presença inédita na elite do futebol nacional. O Juventude ficou com a segunda vaga direta, enquanto Vila Nova, Fortaleza, Criciúma e Atlético-GO disputarão as outras duas.

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➡️Clube tradicional é rebaixado na última rodada da Série B; veja quem caiu

O formato é uma novidade da edição de 2026. Até o ano passado, os quatro primeiros colocados da Série B do Brasileirão garantiam o acesso diretamente. Com a mudança, apenas campeão e vice sobem de forma automática.

Veja os confrontos dos playoffs da Série B do Brasileirão

Jogos de ida — 21 de novembro

  1. Atlético-GO x Vila Nova
  2. Criciúma x Fortaleza
  3. ➡️Série B: veja os resultados da última rodada, os acessos, os rebaixados para a Série C e os playoffs

Jogos de volta — 28 de novembro

  • Vila Nova x Atlético-GO
  • Fortaleza x Criciúma

➡️Veja os gols da última rodada da Série B: Novorizontino marca e se aproxima do título

Como funcionam os playoffs da Série B?

O terceiro colocado enfrenta o sexto do Brasileirão Série B, enquanto o quarto encara o quinto. Os confrontos serão disputados em jogos de ida e volta, com os clubes de melhor campanha decidindo em casa.

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Os vencedores serão definidos pelo número de pontos conquistados nos dois jogos. Em caso de igualdade, o saldo de gols será o primeiro critério de desempate. Se a igualdade persistir, a vaga ficará com a equipe de melhor campanha na fase de pontos corridos.

Dessa forma, Vila Nova e Fortaleza terão a vantagem de dois empates nos respectivos confrontos.

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