A última rodada da fase de pontos corridos da Série B do Brasileirão definiu, neste sábado (14), os dois clubes promovidos diretamente à primeira divisão e as quatro equipes que disputarão os playoffs de acesso.

Campeão da competição, o Novorizontino garantiu presença inédita na elite do futebol nacional. O Juventude ficou com a segunda vaga direta, enquanto Vila Nova, Fortaleza, Criciúma e Atlético-GO disputarão as outras duas.

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O formato é uma novidade da edição de 2026. Até o ano passado, os quatro primeiros colocados da Série B do Brasileirão garantiam o acesso diretamente. Com a mudança, apenas campeão e vice sobem de forma automática.

Veja os confrontos dos playoffs da Série B do Brasileirão

Jogos de ida — 21 de novembro

Atlético-GO x Vila Nova Criciúma x Fortaleza ➡️Série B: veja os resultados da última rodada, os acessos, os rebaixados para a Série C e os playoffs

Jogos de volta — 28 de novembro

Vila Nova x Atlético-GO

Fortaleza x Criciúma

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Como funcionam os playoffs da Série B?

O terceiro colocado enfrenta o sexto do Brasileirão Série B, enquanto o quarto encara o quinto. Os confrontos serão disputados em jogos de ida e volta, com os clubes de melhor campanha decidindo em casa.

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Os vencedores serão definidos pelo número de pontos conquistados nos dois jogos. Em caso de igualdade, o saldo de gols será o primeiro critério de desempate. Se a igualdade persistir, a vaga ficará com a equipe de melhor campanha na fase de pontos corridos.

Dessa forma, Vila Nova e Fortaleza terão a vantagem de dois empates nos respectivos confrontos.

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