Escrito por Lance! • Publicada em 24/07/2024 - 12:19 • Porto Alegre (RS)

Na última terça-feira (23), o meia do Internacional Alan Patrick deixou o gramado do Beira-Rio sentindo fortes dores no joelho esquerdo, empate por 1 a 1 contra o Rosário Central, pelos playoffs da Sul-Americana. Com suspeita de ser uma lesão nos ligamentos do joelho esquerdo, o atleta será submetido a exames para saber o período de recuperação.

Em entrevista coletiva, após a eliminação da Copa Sul-Americana, para o Rosário Central, no Beira-Rio, o camisa 10 do Internacional deu uma declaração muito forte a respeito do ambiente dos jogadores no vestiário.

"É difícil encontrar resposta e, assim como o torcedor está frustrado, dentro do vestiário também fica um clima de velório e é difícil. Eu não vejo outra solução a não ser trabalhar ainda mais porque não está sendo suficiente o que temos tentado fazer. Vamos ter que encontrar soluções junto do nosso treinador para que a gente possa produzir mais e voltar a vencer", disse.

Caso se confirme a lesão do capitão do Internacional, o técnico Roger Machado terá dor de cabeça para substituir o meia, visto que já não conta mais com o futebol de Maurício - vendido ao Palmeiras, em junho - e o meia Hyoran vem sendo muito criticado pelo torcida, e sequer entrou na eliminação da Sul-Americana.

Outras opções para o setor são os meninos da base, Gabriel Carvalho, Gustavo Prado. O primeiro é tido com a principal joia das categorias de base do Inter, e pode ganhar espaço no Brasileirão. Inclusive, renovou seu vínculo com o clube até o fim de 2028.

Ao que tudo indica, os Colorados ficarão de olho no mercado de transferências e, caso haja alguma oportunidade, trarão uma alternativa para a ausência de Alan Patrick. Os dirigentes também estão atrás de zagueiros e um atacante.

O Departamento Médico do Internacional segue lotado. Thiago Maia e Vitão se recuperam de lesão na coxa esquerda, e Fernando na direita. Lucca apresenta desconforto muscular, enquanto Aránguiz trata edema ósseo, nos dois tornozelos. Ivan, que dificilmente voltará em 2024, se recupera de uma cirurgia no joelho direito.

Alan Patrick é a principal referência técnica do Internacional (Foto: Divulgação / Internacional)

No próximo sábado (27), o Internacional enfrenta o Bahia, às 20h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.