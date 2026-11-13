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Roger Machado visita Tottenham e troca experiências com De Zerbi sobre futebol

Treinador brasileiro acompanha rotina de treinamentos, conhece estrutura do clube inglês e conversa sobre metodologia e estratégias de jogo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
13/11/2026 12:30
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Dois homens posam juntos, um de casaco preto e cachecol, o outro em treino azul com Betano.
Foto: Arquivo Pessoal

Durante viagem pela Europa, Roger Machado esteve na Inglaterra para conhecer de perto a estrutura e a rotina de trabalho do Tottenham. O treinador brasileiro acompanhou atividades no centro de treinamento do clube londrino e conversou com Roberto De Zerbi, que assumiu recentemente o comando da equipe, sobre metodologia, estratégias de jogo e organização dos treinamentos.

A visita aconteceu durante a pausa para a Data Fifa, período que permitiu aos profissionais trocar experiências e discutir diferentes ideias sobre o futebol. Além de acompanhar os trabalhos dentro de campo, Roger conheceu o funcionamento da comissão técnica e a integração entre as áreas do clube.

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— Acredito que este intercâmbio de ideias é extremamente importante. É um aprendizado mútuo. Já acompanhava o trabalho do De Zerbi em outros clubes, mas ter este tipo de conversa nos ajuda a compartilhar ideias sobre táticas de jogo, situações de treinamento e entender um pouco mais sobre os motivos de cada ação dentro dos 90 minutos ou na rotina dos treinos — comentou Roger Machado.

O treinador também destacou a dimensão do centro de treinamento do Tottenham, inaugurado em 2012. O complexo fica na região metropolitana de Londres e conta com 15 campos de grama natural, hotel, academia e ginásio de grama sintética. O espaço foi utilizado pela Seleção Brasileira durante a preparação para a Copa do Mundo de 2018.

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— Alguns clubes da primeira divisão no Brasil contam com estruturas tão modernas quanto a do Tottenham, mas, em termos de magnitude, eles estão um passo à frente. O CT é muito grande, praticamente uma cidade, com uma integração forte entre o elenco profissional e as categorias inferiores — afirmou.

A aproximação entre Roger e De Zerbi foi intermediada por Adaílton Martins, integrante da comissão técnica do brasileiro. Ele tem uma relação próxima com o treinador italiano, construída durante o período em que ambos trabalhavam no futebol da Itália.

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A passagem pelo Tottenham faz parte de uma agenda de imersão de Roger Machado no futebol europeu. Recentemente, o brasileiro também esteve em Anfield para acompanhar uma partida do Liverpool.

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