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Cristiano Ronaldo será homenageado em Portugal x Dinamarca

Craque português não irá mais defender a Seleção

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
13/11/2026 12:13
Supervisionado porMárcio Iannacca,
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Cristiano Ronaldo se despediu da Seleção no último dia 5 (Foto: Reprodução/Instagram)
Cristiano Ronaldo se despediu da Seleção no último dia 5 (Foto: Reprodução/Instagram)

A seleção de Portugal chega embalada para o jogo deste sábado (14) contra Dinamarca. São quatro vitórias em quatro rodadas na Liga das Nações, e o confronto em Braga terá um tom especial. Será o momento de render tributo ao maior jogador que o país já viu, Cristiano Ronaldo. O atacante, hoje com 41 anos, anunciou recentemente que deixou de defender a equipe nacional.

A homenagem é simples e forte. Cada um dos atletas portugueses vai para o gramado com a camisa 7, número que o craque transformou em símbolo.

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Reunião da Federação de Portugal antes de confronto com Dinamarca

O plano foi fechado na quinta-feira (12). Participaram do encontro o presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Pedro Proença, o técnico Jorge Jesus e os capitães do time: Bernardo Silva, Rúben Dias e Bruno Fernandes.

O roteiro foi combinado entre dirigentes, comissão técnica e elenco. O primeiro ato é a entrada em campo com todos os jogadores usando o 7. O segundo acontece aos 7 minutos de bola rolando, quando a expectativa é que a torcida presente no estádio aplauda o ídolo.

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Ídolo histórico será homenageado durante Portgual x Dinamarca (Foto: Reprodição/Instagram)
Ídolo histórico será homenageado durante Portgual x Dinamarca (Foto: Reprodição/Instagram)

O jornal português A Bola informou que a Uefa autorizou a cerimônia. O veículo também revelou outro gesto de reverência da FPF. O quarto que Cristiano ocupava na Casa dos Atletas foi mantido vazio nesta primeira concentração desde a despedida.

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Números de uma era

Ronaldo foi jogador da seleção durante 23 anos, desde 2003. Nesse período, vestiu a camisa da equipe em 234 jogos e marcou 146 gols. Esteve em seis Copas do Mundo e levantou a Eurocopa de 2016 e duas edições da Liga das Nações da Uefa, os principais títulos que conquistou pelo país.

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