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Visita de Richard Ríos, do Al-Ittihad, ao Palmeiras viraliza: 'Já fica'

Jogador trata de lesão no tornozelo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
10/11/2026 18:14
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Richard Ríos com a camisa do palmeiras em jogo contra o Fortaleza
Richar Ríos teve passagem pelo Palmeiras de 2023 a 2025 (Foto: Vanderlene Terto/Zimel Press/Folhapress)

No Brasil desde a última terça-feira (3), o meio-campista Richard Ríos, do Al-Ittihad, agitou as redes sociais ao aparecer em uma publicação nas dependências do Palmeiras, clube no qual construiu passagem marcante. O colombiano sofreu uma entorse de grau 2 no tornozelo durante a partida contra o Abha, disputada no dia 30 de outubro, e fez parte do tratamento no ex-clube.

➡️Richard Ríos chega a São Paulo e fará parte da recuperação de lesão no Palmeiras

Além do atendimento ao atleta do futebol árabe, o Alviverde cedeu a estrutura de seu centro de treinamento para a recuperação de dois outros jogadores com passagens pelo clube. O meia Raphael Veiga e o lateral-direito Mayke realizam tratamentos devido a lesões no ombro e no joelho, respectivamente.

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➡️Neto defende Abel Ferreira na Seleção e dispara sobre Ancelotti: 'Uma mentira'

Veja a publicação e alguns comentários:

Richard Rios, jogador da Colômbia, em celebração durante a partida, com uniforme azul.
Richard Ríos desfalcará a seleção colombiana nesta Data Fifa (Foto: William Volcov/Brazil Photo Press/Folhapress)

Richard Ríos no Palmeiras

Richard Ríos defendeu o Palmeiras entre 2023 e 2025, antes de se transferir para o Benfica. Em setembro deste ano, o colombiano foi emprestado ao Al-Ittihad, da Arábia Saudita.

A lesão no tornozelo também tira o meio-campista dos amistosos da seleção colombiana contra o Chile nesta Data Fifa.

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