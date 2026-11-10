No Brasil desde a última terça-feira (3), o meio-campista Richard Ríos, do Al-Ittihad, agitou as redes sociais ao aparecer em uma publicação nas dependências do Palmeiras, clube no qual construiu passagem marcante. O colombiano sofreu uma entorse de grau 2 no tornozelo durante a partida contra o Abha, disputada no dia 30 de outubro, e fez parte do tratamento no ex-clube.

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Além do atendimento ao atleta do futebol árabe, o Alviverde cedeu a estrutura de seu centro de treinamento para a recuperação de dois outros jogadores com passagens pelo clube. O meia Raphael Veiga e o lateral-direito Mayke realizam tratamentos devido a lesões no ombro e no joelho, respectivamente.

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Veja a publicação e alguns comentários:

Richard Ríos desfalcará a seleção colombiana nesta Data Fifa (Foto: William Volcov/Brazil Photo Press/Folhapress)

Richard Ríos no Palmeiras

Richard Ríos defendeu o Palmeiras entre 2023 e 2025, antes de se transferir para o Benfica. Em setembro deste ano, o colombiano foi emprestado ao Al-Ittihad, da Arábia Saudita.

A lesão no tornozelo também tira o meio-campista dos amistosos da seleção colombiana contra o Chile nesta Data Fifa.

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