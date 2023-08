Stephen Curry deu um show no Chase Center, ginásio do Golden State Warriors, na noite desta segunda-feira. Até aí tudo normal, se o tetracampeão da NBA de 35 não estivesse com um microfone ao invés da bola laranja nas mãos. O atleta, que está em pré-temporada, subiu ao palco do show do Paramore, montado na arena, e soltou a voz a som de "Misery Business", do álbum "Riot!, lançada em 2007.