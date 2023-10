Os torcedores do Fluminense ficaram apreensivos com a notícia da entorse no tornozelo esquerdo do zagueiro Nino, neste sábado (14), no treino da Seleção Brasileira. Nas redes sociais, alguns tricolores criticaram o técnico Fernando Diniz por ter convocado o atleta restando três semanas para a final da Libertadores.