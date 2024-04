Primeiro de abril: André relembra mentira contada na França para curtir Carnaval no Brasil

André jogou por grandes clubes, como Santos, Grêmio, Corinthians, Atlético-MG e Vasco (Foto: Reprodução/Podpah)







Publicada em 01/04/2024 - 08:00 • São Paulo (SP)

Atacante com passagem por grandes clubes no Brasil, André contou uma história curiosa durante o podcast "Podpah". Recém-contratado pelo América-RJ, o centroavante relembrou a vez em que mentiu para o treinador do Bordeaux para curtir o Carnaval no Brasil. O episódio ocorreu em 2011, poucos dias após a chegada do jogador na equipe, na época comandada por Jean Tigana.

- Eu cheguei na França querendo ir embora. Estava há duas semanas no Bordeaux, aí virei para o treinador e falei que meus pais estavam se separando. E era tudo mentira. Eu estava com a passagem comprada já, era Carnaval no Brasil. Ia viajar na sexta e voltar no domingo. Aí chamei o Fernando, que era um brasileiro que jogava comigo lá, para traduzir para o treinador - relembrou André.

- Aí eu disse: "Fernando, fala que se eu for para o jogo, vou atrapalhar, que eu quero só treinar. Fala que minha mãe tá chorando". Aí ele me liberou e eu vim direto para o Brasil. Faltei o treino, fiquei esse período fora, sumi do hotel. Os caras foram até no hospital me procurar. Aí depois ficaram me zoando, me chamando de "Carnaval". O treinador nunca mais falou comigo - completou.