Liverpool toma decisão sobre futuro de Van Dijk; entenda

O Liverpool pretende iniciar conversas para renovar o contrato do zagueiro Virgil van Dijk, de 35 anos, cujo vínculo atual termina em junho de 2027. Apesar da idade do defensor, a diretoria dos Reds considera sua permanência importante para o planejamento da equipe e avalia a possibilidade de oferecer um novo acordo ao capitão.

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Aos 35 anos, Van Dijk segue como uma das principais referências defensivas dos Reds (Foto: Henry Nicholls / AFP)

Segundo informações da imprensa inglesa, o técnico Andoni Iraola também apoia a continuidade do holandês em Anfield. O treinador está satisfeito com o desempenho de Van Dijk e considera sua liderança fundamental para o ambiente do vestiário e para a organização defensiva da equipe.

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Mesmo aos 35 anos, Van Dijk continua sendo uma das principais referências do Liverpool. O defensor disputou todos os minutos das dez primeiras rodadas da Premier League nesta temporada, demonstrando regularidade e importância no esquema da equipe.

Van Dijk abre o jogo sobre futuro no Liverpool

Enquanto o Liverpool avalia uma possível renovação, Virgil van Dijk adotou um discurso tranquilo ao comentar a situação contratual.

Em declarações recentes, o capitão da seleção holandesa afirmou que ainda não recebeu novidades sobre a extensão do vínculo, mas garantiu que não está preocupado com a possibilidade de deixar o clube inglês.

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— Veremos. Não estou em pânico — afirmou o zagueiro.

O defensor também deixou claro que pretende continuar atuando em alto nível e que uma eventual saída de Anfield não representa motivo de preocupação neste momento.

— Mas isso não significa que haja qualquer estresse ou algo do tipo. Quero continuar jogando e fazendo o que estou fazendo. Vamos ver o que a temporada reserva. Já tive uma experiência incrível no Liverpool até agora. Se isso continuar, ótimo. Se não, irei para outro lugar — declarou.

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A postura de Van Dijk demonstra que o jogador está disposto a analisar as possibilidades para o futuro, sem descartar uma permanência ou uma mudança de clube ao término do contrato.

Van Dijk desfalca Holanda na Liga das Nações

Além das discussões sobre seu futuro, Virgil van Dijk enfrenta um problema físico durante a atual Data Fifa.

Virgil van Van Dijk ficará fora dos próximos compromissos da Holanda pela Liga das Nações (Foto: Alfredo Estrella / AFP)

O defensor ficará fora dos compromissos da Holanda contra a Grécia, na sexta-feira, em Amsterdã, e a Alemanha, na segunda-feira, em Berlim, pela Liga das Nações.

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A ausência acontece por causa de um desconforto físico, que impede sua participação nas partidas da seleção holandesa.

Apesar do contratempo, o zagueiro vinha apresentando grande regularidade pelo Liverpool, tendo participado integralmente dos primeiros dez jogos do clube na atual edição da Premier League.

A situação será acompanhada pela comissão técnica dos Reds, que considera o capitão uma peça importante para a sequência da temporada.

Van Dijk construiu história vitoriosa no Liverpool

Contratado pelo Liverpool em janeiro de 2018, Virgil van Dijk se tornou um dos maiores nomes da história recente do clube.

O defensor chegou ao futebol inglês após passagens por Willem II, Groningen, Celtic e Southampton, equipe que recebeu aproximadamente 84,65 milhões de euros pela transferência para os Reds.

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Sob o comando de Jürgen Klopp, o holandês se consolidou como um dos principais zagueiros do futebol mundial e participou de conquistas importantes, incluindo a Champions League e dois títulos da Premier League.

Desde 2023, quando Jordan Henderson deixou o clube, Van Dijk utiliza a braçadeira de capitão do Liverpool.