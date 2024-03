‘O maior jogo do Brasil no momento é Flamengo x Fluminense’, crava Rizek

Flamengo e Fluminense se enfrentam na semifinal do Campeonato Carioca (Foto: Lucas Merçon/Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/03/2024 - 08:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Flamengo e Fluminense se enfrentam neste sábado (9), no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca. Para o jornalista André Rizek, o clássico carioca é o "maior jogo do Brasil" no momento. O apresentador citou o bom momento que vivem os clubes e comparou com outros duelos pelo país.

- O Maracanã vai receber o maior jogador do Brasil. Sim, nesse momento Flamengo x Fluminense é o maior jogo do Brasil. O momento da dupla é muito especial. São os últimos campeões da América, os últimos dois técnicos da Seleção Brasileira e dois times que chamam muita atenção e curiosidade - começou Rizek.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Não existe o maior jogo do Brasil sempre. No fim dos anos 90 fizeram os maiores jogos do futebol brasileiro. Em 2013 e 2014, Atlético-MG e Cruzeiro fizeram os grandes jogos do Brasil naquele momento. Mas agora, FlaFlu é o grande jogo do futebol brasileiro, pela história e pelo que representa hoje - completou.