Rayan, atacante do Vasco em partida válida pelo Brasileirão. (Foto: Daniel Ramalho/VASCO)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 11/09/2024 - 23:15 • Rio de Janeiro

No primeiro tempo do confronto entre Athletico Paranaense e Vasco, partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil, o atacante Rayan foi expulso ao acertar o braço em Esquivel. O cartão vermelho foi aplicado após análise do arbitro de vídeo.

No momento da expulsão, a equipe carioca perdia o confronto por 2 a 0. No primerio jogo do duelo, o cruzmaltivo venceu de virada pro 2 a 1.

Na transmissão da Amazon Prime Video, o ex-arbitro Salvio Espínola opinou ao contrário da decisão de Wilton Pereira Sampaio, juiz da partida

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- É sem bola, sem disputa e atinge o local que a Fifa considera sensível. Atinge o rosto sem disputa. Isso é para cartão vermelho - comentou Sálvio Spínola.