Justiça suspende multa milionária a Neymar por lago artificial em mansão no RJ

Escrito por Lance! • Publicada em 10/04/2024 - 13:01 • Rio de Janeiro (RJ)

A Justiça do Rio de Janeiro suspendeu a cobrança de multa de R$ 16 milhões aplicada a Neymar por obras de lago artificial na mansão dele em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio de Janeiro, com base no relatório do Inea (Instituto Estadual do Ambiente) que descartou irregularidades ambientais na construção. A informação é dos sites "g1" e "UOL".

O documento apontou que o lago artificial foi implantado em 2007 pelo antigo proprietário do imóvel, e que Neymar "realizou reforma paisagística".

A desembargadora Adriana Ramos de Mello concluiu que, sem a comprovação dos danos ambientais, não caberia a multa antecipada:

- Nesse cenário, diante da documentação emitida pelo órgão licenciador, não há por que se acolher o pedido.

Neymar havia sido multado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Mangaratiba em julho de 2023. As obras na mansão tinham sido embargadas no dia 22 de junho.