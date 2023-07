O Flamengo venceu o Grêmio por 2 a 0, no jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil. No entanto, um dos assuntos mais comentados foi a arbitragem de Raphael Claus. Nas redes sociais, jornalistas criticaram a atuação do profissional na noite desta quarta-feira (26), na Arena do Grêmio.