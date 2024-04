Jornalista questiona decisão de Renato Gaúcho em derrota do Grêmio e crava: ‘Eliminado’

Renato Gaúcho foi criticado por escolhas em Grêmio x Huachipato (FOTO: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/04/2024 - 21:34 • Porto Alegre (RS)

O Grêmio perdeu o segundo jogo seguido na Libertadores, desta vez para o Huachipato-CHI, nesta terça-feira (9). O jornalista Chico Garcia usou as redes sociais para criticar as escolhas feitas por Renato Gaúcho e afirmou que o Tricolor já está eliminado da competição. Na primeira rodada, a equipe já havia sido derrotada pelo The Strongest-BOL.

- Que jogo horroroso do Grêmio. Tava pressentindo que vinha mais, já rezando pra acabar o 1º tempo. Não deu tempo. Nada dá certo. Não entendi a escalação do Renato. Pavón no banco? Pepê fora? Achou que venceria de qualquer maneira? Já entregamos o resultado na primeira rodada - escreveu Chico, no intervalo.

- Não adianta, hoje deu absolutamente tudo errado, da escalação, das mudanças, das escolhas, das falhas, dos passes, dos chutes. Tudo errado! Grêmio eliminado da Libertadores. Parabéns! - completou o comentarista, que é torcedor do Grêmio, depois do apito final.