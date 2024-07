Jogador do Real Madrid aluga mansão no Rio para ir a festas de Vini Jr; veja valor

Vini jr comemora gol pelo Real Madrid (Foto: Ina Fassbender/AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 20/07/2024 - 12:45 • Rio de Janeiro (RJ)

O jogador Eduardo Camavinga, do Real Madrid, alugou uma mansão no Joá, na Zona Sul do Rio de Janeiro, para ir às três festas de comemoração do aniversário de 24 anos de Vini Jr, companheiro de equipe do meia francês nascido em Angola. Segundo o jornal "Extra", Camavinga vai passar três dias na cidade com amigos e vai pagar diária de R$ 8,5 mil.

A mansão tem vista para o mar, o Morro Dois Irmãos e a Pedra da Gávea. No topo do penhasco do Joá, o imóvel fica num condomínio fechado com segurança 24 horas e perto da praia. São seis suítes, sendo duas master com cama king.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Ainda segundo o "Extra", um das festas vai acontecer na nova mansão de Vini na Barra da Tijuca. Os maiores eventos, no entanto, serão no instituto que leva seu nome, que está completando três anos, e no Lajedo, espaço especializado em festas privadas ao ar livre, em Vargem Pequena.