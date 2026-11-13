O volante João Gomes, ex-Flamengo e atualmente no Aston Villa, foi indicado ao FIFPRO Merit Awards 2026. O brasileiro está entre os 11 concorrentes da premiação, que reconhece jogadores envolvidos em iniciativas de impacto social. A indicação é resultado do trabalho desenvolvido pelo Instituto João Gomes, no Rio de Janeiro.

Localizado em Ramos, na Zona Norte da cidade, onde o jogador nasceu e cresceu, o instituto atende crianças com dificuldades de fala, linguagem e audição. O projeto tem como inspiração a própria história do meio-campista, que convive com a gagueira desde a infância.

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As atividades incluem práticas físicas e acompanhamento individualizado em escolas, com o objetivo de ajudar crianças a superar dificuldades de comunicação, insegurança e medo de falar em público.

— Me sinto muito honrado com essa indicação a um prêmio tão importante. Esse reconhecimento reforça meu compromisso com um caminho no qual acredito muito. Por meio do Instituto João Gomes, quero utilizar minha história e minha experiência com a gagueira para ajudar outras pessoas que enfrentam dificuldades de comunicação e disfluências da fala, assim como eu — afirmou o jogador.

João Gomes em seu projeto social (Foto: Divulgação/Instituto João Gomes)

João Gomes também já havia participado de uma iniciativa semelhante durante sua passagem pelo Wolverhampton, da Inglaterra. Na ocasião, colaborou na criação do Wolf Words, projeto voltado a pessoas com dificuldades de fala.

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A premiação organizada pela FIFPRO, entidade que representa jogadores profissionais de futebol, conta com três categorias: Player Activism, Player Impact e Player Voice. Os vencedores serão anunciados no dia 19 de novembro, durante a Assembleia Geral da entidade, na Cidade do Panamá.

Cada um dos três escolhidos receberá uma contribuição de US$ 10 mil para dar continuidade ao trabalho social.