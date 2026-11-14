Durante o primeiro tempo do amistoso entre Brasil e Japão, disputado neste sábado (14), o comentarista de arbitragem PC Oliveira esclareceu uma possível irregularidade. Na origem da jogada que terminou em gol da seleção japonesa, o atacante Daizen Maeda, camisa 11, resvalou com a mão na bola, mas o árbitro mandou o lance seguir.

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De acordo com Paulo Cesar de Oliveira, o gol foi legal e a arbitragem acertou na decisão. O principal argumento para essa avaliação é o fato de o lance ter prosseguido por um longo período e de o camisa 11 não ter sido o autor da finalização.

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Carlo Ancelotti caminha para comandar treino da Seleção em Singapura (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Como chegam as equipes

Para os compromissos de novembro, o treinador italiano apresentou novidades na lista de convocados. No entanto, não poderá contar com jogadores de Flamengo e Palmeiras, que ficaram fora da relação em razão de um acordo entre os clubes, que disputam o título do Campeonato Brasileiro, e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

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O único corte por lesão foi o de Danilo Santos, do Botafogo. O meio-campista não estará à disposição de Ancelotti para os dois amistosos. Entre as novidades da convocação estão André, do Corinthians, Allan, do Manchester City, Jonathan Jesus, do Cruzeiro, além de Marlon Gomes e Alisson Santana, ambos do Shakhtar Donetsk.

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O Japão, comandado por Hajime Moriyasu, promete oferecer dificuldades à Seleção. As equipes se enfrentaram no primeiro mata-mata da Copa do Mundo deste ano, quando os brasileiros venceram por 2 a 1, de virada. Gabriel Martinelli marcou o gol decisivo nos minutos finais da partida.