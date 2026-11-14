Golaço de Vini Jr. em Brasil x Japão vira assunto: 'Ele voltou'

O golaço de Vini Jr. no confronto entre Brasil e Japão, neste sábado (14), repercutiu nas redes sociais. Aos 33 minutos do primeiro tempo, o atacante acertou um belo chute no ângulo do goleiro Suzuki e diminuiu a desvantagem da Seleção Brasileira para 2 a 1, após os japoneses marcarem duas vezes em um intervalo de quatro minutos.

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Veja alguns comentários:

Como foi o primeiro tempo de Brasil x Japão?

A Seleção Brasileira encontrou dificuldades no primeiro tempo diante do Japão, principalmente no sistema defensivo. Aos 14 minutos, Kubo aproveitou a liberdade no campo ofensivo para abrir o placar. Três minutos depois, Maeda avançou sem marcação e finalizou para defesa de Pedro Morisco. No rebote, Nakamura dominou dentro da área e ampliou a vantagem japonesa para 2 a 0.

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O Brasil demorou a reagir, mas conseguiu diminuir aos 32 minutos. Após boa jogada coletiva e finalização de Estêvão, Vini Jr. ficou com a bola e acertou um golaço de fora da área, no ângulo direito do goleiro Suzuki. O gol deu novo ânimo à equipe brasileira, que passou a atacar com mais intensidade e ainda criou uma boa oportunidade com André. Apesar da melhora, a Seleção não conseguiu empatar antes do intervalo, que terminou com vitória parcial do Japão por 2 a 1.