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Torcida do Flamengo reage a fala de Wesley sobre Douglas Santos: 'Já pode'

Ex-lateral rubro-negro brincou sobre possível transferência do jogador do Zenit

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
13/11/2026 17:35
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Douglas Santos, durante entrevista pela Seleção no Hotel The Ridge
Douglas Santos, durante entrevista pela Seleção no Hotel The Ridge (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

A possibilidade de Douglas Santos vestir a camisa do Flamengo movimentou a torcida rubro-negra nas redes sociais nesta sexta-feira (13). Durante um treino da Seleção Brasileira, Wesley surpreendeu ao apontar o lateral-esquerdo como possível reforço do clube carioca. A declaração, em tom de brincadeira, animou os torcedores, que reagiram à cena na internet.

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Ao lado de Douglas Santos, Wesley afirmou: — Ele vai para o Flamengo. Estou falando com ele. Vini Jr também entrou na brincadeira durante a atividade da Canarinho.

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A fala do ex-jogador rubro-negro repercutiu entre os flamenguistas, que demonstraram empolgação com a possibilidade de contar com o defensor. A movimentação acontece um dia depois de Douglas Santos revelar que recebeu sondagens do Flamengo e que tem o desejo de, quem sabe, atuar pelo clube. Veja a repercussão:

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Flamengo avalia mudanças na lateral esquerda

Atualmente, o Flamengo conta com Alex Sandro e Ayrton Lucas para a posição. O primeiro, com passagem vitoriosa pelo futebol europeu e pelo próprio clube carioca, renovou recentemente seu contrato. Já Ayrton Lucas tem alternado bons e maus momentos e convive com críticas de parte da torcida.

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Dentro do planejamento rubro-negro, uma mudança na lateral esquerda não está descartada. Douglas Santos aparece como um nome avaliado para o setor, embora uma eventual contratação dependa de negociações com o Zenit e das condições contratuais do jogador.

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