Gol perdido em Brasil x Japão gera revolta: 'Tem que ser falado'

Durante o amistoso entre Brasil e Japão, disputado neste sábado (14), uma chance clara desperdiçada pela Seleção Brasileira repercutiu nas redes sociais. Após receber passe de Vinicius Júnior, Estêvão ficou cara a cara com Zion Suzuki, mas não conseguiu superar o goleiro japonês.

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Na sequência da jogada, a bola sobrou para Vinicius, que dominou e finalizou no ângulo direito do arqueiro adversário.

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Estêvão foi titular contra o Japão (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Como chegam as equipes

Para os compromissos de novembro, o treinador italiano apresentou novidades na lista de convocados. No entanto, não poderá contar com jogadores de Flamengo e Palmeiras, que ficaram fora da relação em razão de um acordo entre os clubes, que disputam o título do Campeonato Brasileiro, e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

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O único corte por lesão foi o de Danilo Santos, do Botafogo. O meio-campista não estará à disposição de Ancelotti para os dois amistosos. Entre as novidades da convocação estão André, do Corinthians, Allan, do Manchester City, Jonathan Jesus, do Cruzeiro, além de Marlon Gomes e Alisson Santana, ambos do Shakhtar Donetsk.

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O Japão, comandado por Hajime Moriyasu, promete oferecer dificuldades à Seleção. As equipes se enfrentaram no primeiro mata-mata da Copa do Mundo deste ano, quando os brasileiros venceram por 2 a 1, de virada. Gabriel Martinelli marcou o gol decisivo nos minutos finais da partida.