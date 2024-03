Futebol traz mais felicidade ou tristeza?

Estudo britânico mostra que a tristeza pela derrota pesa mais que a alegria pela vitória (Foto: Ricardo Stuckert / CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/03/2024 - 10:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Neste 20 de março é comemorado o Dia Internacional da Felicidade. A data foi instituída pela Assembleia Geral das Nações Unidas, em 2012, para fazer com que as pessoas percebam a importância da felicidade nas suas vidas. E em relação ao futebol? Será que ele traz mais felicidade ou tristeza?

Um estudo e um artigo fazem avaliações diferentes. Segundo uma pesquisa britânica, o impacto emocional no torcedor que vê o seu time do coração perder é maior do que uma vitória. Peter Dalton, da Universidade de Sussex, no Reino Unido, um dos autores do estudo, explicou a razão:

- Você fica duas vezes mais triste quando seu time perde do que feliz quando seu time ganha - constatou.

Segundo a pesquisa, divulgada pela BBC em 2018, uma vitória deixa os torcedores 3,9% mais felizes na primeira hora após o apito final. Já na terceira hora, o percentual cai para 1,1%. Mas na derrota, o torcedor fica 7,8% mais triste, de acordo com o estudo. E na terceira hora, o torcedor ainda está 3,2% mais triste.

Para fazer o estudo, os pesquisadores avaliaram 32 mil pessoas por meio de aplicativo durante três anos.

Por outro lado, há evidências que ser um fã de futebol ajuda a manter o cérebro saudável, melhorar a saúde psicológica e aumentar os sentimentos de conexão social. Em artigo publicado no site Psychology Today em julho de 2023, a neuropsicóloga Carrie H. Kennedy explicou:

- O esporte pode ser um canal para a satisfação de necessidades sociais e emocionais - escreveu. A informação foi veiculada pelo jornal O Globo.

Os fãs de futebol vivenciam alegria, tristeza e todas as emoções provocadas durante um jogo de seu time do coração. E se isso ocorrer em uma ambiente com outras pessoas, como no estádio e até mesmo no bar, duas pessoas que nunca se viram antes podem se abraçar como melhores amigos em caso de vitória. Ou lamentar em conjunto, se o time perder.

- Os esportes fornecem não apenas entretenimento, distração e alívio pontual do estresse, mas atendem a necessidades humanas mais profundas, como socialização e afiliação - disse Carrie Kennedy.