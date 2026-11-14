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Estrangeiros reagem à atuação de Estêvão em Brasil x Japão: 'Não é'

Jogador foi titular da partida

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
14/11/2026 09:06
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Estêvão comemora com Matheuzinho o primeiro gol do Brasil sobre a Índia
Estêvão comemora com Matheuzinho o primeiro gol do Brasil sobre a Índia

O Brasil enfrentou o Japão neste sábado (14), e a atuação de Estêvão virou assunto entre estrangeiros nas redes sociais. O camisa 11, que soma poucos minutos pelo Chelsea sob o comando de Xabi Alonso, foi titular nas mãos de Carlo Ancelotti e jogou por 58 minutos.

➡️Veja gols em Brasil x Japão

Veja alguns comentários:

Tradução: Não é um bom dia para o Estêvão

Tradução: Fãs do Estevão, espero que vocês estejam assistindo a isso com o rosto coberto de vergonha.

Tradução: Estevão se saiu muito bem hoje.

Tradução: Estevão melhor torcer para que Alonso não veja isso

Bruno Guimarães disputa bola com Kubo em Brasil x Japão
Brasil enfrentou o Japão neste sábado (14) RAHMAN / AFP)

Como chegam as equipes

Para os compromissos de novembro, o treinador italiano apresentou novidades na lista de convocados. No entanto, não poderá contar com jogadores de Flamengo e Palmeiras, que ficaram fora da relação em razão de um acordo entre os clubes, que disputam o título do Campeonato Brasileiro, e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

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O único corte por lesão foi o de Danilo Santos, do Botafogo. O meio-campista não estará à disposição de Ancelotti para os dois amistosos. Entre as novidades da convocação estão André, do Corinthians, Allan, do Manchester City, Jonathan Jesus, do Cruzeiro, além de Marlon Gomes e Alisson Santana, ambos do Shakhtar Donetsk.

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O Japão, comandado por Hajime Moriyasu, promete oferecer dificuldades à Seleção. As equipes se enfrentaram no primeiro mata-mata da Copa do Mundo deste ano, quando os brasileiros venceram por 2 a 1, de virada. Gabriel Martinelli marcou o gol decisivo nos minutos finais da partida.

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