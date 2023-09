— Ninguém tira a importância de uma vitória e do recorde impressionante do Neymar, mas o Brasil não ganha a Copa com essa Seleção. O Brasil não tem força, não tem qualificação e não tem planejamento, também não tem reservas à altura. A Seleção Brasileira se mostra tão mentirosa, que vocês acreditam. E tudo certo. Mas acreditam no jogo contra o Bolívia e nos últimos dez anos, o Brasil não tomou gol da Bolívia. Falam em preparar o Richarlison, então são psicólogos? Ai apostam no Richarlison em uma fase ruim e não botam o Pedro. É justo? Vou acreditar no Richarlison, mas o Gabigol não presta só porque joga no Flamengo. Aí colocam o Matheus Cunha. Qual a visão real que vocês têm disso? -, questionou Neto.