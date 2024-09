Douglas Costa deixou o Fluminense em 2024 (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/09/2024 - 14:35 • Rio de Janeiro

Atualmente jogando pelo Sydney FC, Douglas Costa, atacante formado na base do Grêmio com diversas passagens pela Seleção Brasileira, abriu uma conta no Only Fans. A plataforma mundialmente conhecida por vender conteúdos adultos está buscando concorrer com outras plataformas multi conteúdo de vídeo como o Youtube e o TikTok.

Douglas Costa rescindiu com o Fluminense em julho de 2024 (Foto: Thiago Vasconcelos Dos Santos/AGIF)

Apesar da plataforma ser famosa no segmento +18, o perfil de Douglas é gratuito e disponibiliza conteúdos exclusivos, mas não explícitos. Segundo o jogador, sua entrada na plataforma se justifica pela 'credibilidade e potencial de alcance global da empresa'.

- Decidi entrar para o OnlyFans porque acredito na credibilidade da empresa e no potencial de alcance global. Essa parceria tem tudo para ser muito interessante e bem-sucedida. O segmento que eles buscam atletas como embaixadores impacta muito o mercado, e estou mais do que feliz em fazer parte disso, principalmente como um dos pioneiros no segmento de futebol. Criarei conteúdo exclusivo para meus fãs que eles não poderão ver em nenhuma outra mídia social, e isso fará uma grande diferença. - disse Douglas Costa sobre sua parceria com o Only Fans.

A iniciativa da empresa é diversificar a base de usuários da rede, incluindo temas como esporte, música e cinema, por isso a escolha de Douglas como um dos embaixadores.