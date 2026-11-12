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Veja gol em República Tcheca x Espanha: Álex Baena abre o placar

Em Praga, Espanha busca manter os 100% diante da República Tcheca

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
12/11/2026 17:35
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Jogadores da Espanha comemorando gol em República Tcheca e Espanha
Jogadores da Espanha comemorando gol em República Tcheca e Espanha (Foto: Michal Cizek / AFP)

República Tcheca e Espanha estão se enfrentando nesta quinta-feira (12), no Estádio Franz Horr, em Praga. O confronto é válido pela 5ª rodada do Grupo A3 da Uefa Nations League 2026/27 e opõe os dois extremos da classificação da chave.

Aos 38 minutos da primeira etapa, o camisa 15 cobra forte, alto, o goleiro Kovár até acerta o lado, mas não alcança. 1 a 0 para a Espanha em Praga.

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Veja o gol:

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Ficha do jogo: República Tcheca x Espanha
Competição: Nations League 2026/27 (Grupo A3 - 5ª rodada)
📅 Data: Quinta-feira, 12 de novembro de 2026
Horário: 16h45 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Franz Horr, Praga (República Tcheca)
📺 Onde assistir: Sportv (TV fechada)

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