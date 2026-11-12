Veja gol em República Tcheca x Espanha: Álex Baena abre o placar

República Tcheca e Espanha estão se enfrentando nesta quinta-feira (12), no Estádio Franz Horr, em Praga. O confronto é válido pela 5ª rodada do Grupo A3 da Uefa Nations League 2026/27 e opõe os dois extremos da classificação da chave.

Aos 38 minutos da primeira etapa, o camisa 15 cobra forte, alto, o goleiro Kovár até acerta o lado, mas não alcança. 1 a 0 para a Espanha em Praga.

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Veja o gol:

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✅ Ficha do jogo: República Tcheca x Espanha

Competição: Nations League 2026/27 (Grupo A3 - 5ª rodada)

📅 Data: Quinta-feira, 12 de novembro de 2026

⏰ Horário: 16h45 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Franz Horr, Praga (República Tcheca)

📺 Onde assistir: Sportv (TV fechada)