Piqué conversou com Clara Chía e pediu que as amigas parassem de se referir à Shakira como ''bruxa'', ''menopáusica'' e ''velha''. A namorada do jogador repassou o recado, mas retrucou e cobrou atitude do atleta em relação aos filhos que, segundo a reportagem do jornal 'La Razon', a chamam de ''empregada do papai''. Milan e Sasha moram com a mãe e visitam Gerard nas férias.