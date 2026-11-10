A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu Rafael Rodrigo Klein, do Rio Grande do Sul, como árbitro de Flamengo x Athletico-PR, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada no dia 18 de novembro, às 20h30 (de Brasília), no Maracanã, e terá importância direta na briga pelo título nacional.

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Klein apitou o jogo entre as equipes no primeiro turno. Flamengo e Athletico empataram por 1 a 1, na Arena da Baixada. Na ocasião, o Rubro-Negro reclamou da não expulsão de Felipinho após uma entrada dura em Lucas Paquetá, punida apenas com cartão amarelo. O clube chegou a divulgar imagens do ferimento sofrido pelo meia.

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O gaúcho também comandou outras partidas do Flamengo nesta temporada, entre elas a vitória por 5 a 1 sobre o Mirassol, em agosto, e o triunfo por 1 a 0 sobre o Fluminense, em outubro.

Flamengo pode ampliar vantagem na liderança

O Flamengo chega ao confronto com o Athletico na liderança do Brasileiro, com 76 pontos, três à frente do Palmeiras, segundo colocado. Restando quatro rodadas, a equipe de Leonardo Jardim depende apenas dos próprios resultados para conquistar o campeonato.

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A partida no Maracanã será a última antes do confronto direto com o Palmeiras, marcado para 21 de novembro, em São Paulo. Na mesma rodada em que o Flamengo enfrenta o Athletico, o time paulista visita o Cruzeiro, no Mineirão.

O Rubro-Negro vem de vitória por 3 a 1 sobre o Grêmio, resultado que ampliou a sequência de invencibilidade para 11 jogos no campeonato. Uma vitória sobre o Athletico levará a equipe aos 79 pontos e manterá o Flamengo em posição favorável para a reta final da disputa.

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