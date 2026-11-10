Após a definição da CBF sobre os árbitros da 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, uma atitude de José Boto, diretor de futebol do Flamengo, repercutiu nas redes sociais. O dirigente fez uma publicação em seu Instagram, nesta terça-feira (10), com uma frase que, para alguns internautas, foi uma indireta reprovando a escalação dos juízes.

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A Confederação Brasileira de Futebol definiu Rafael Klein como o responsável por apitar Flamengo x Athletico-PR, no Maracanã, e Anderson Daronco para Cruzeiro x Palmeiras.

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Veja a publicação e alguns comentários:

Flamengo e Palmeiras brigam pelo título brasileiro (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Klein apita Flamengo x Athletico-PR

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu Rafael Rodrigo Klein, do Rio Grande do Sul, como árbitro de Flamengo x Athletico-PR, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada no dia 18 de novembro, às 20h30 (de Brasília), no Maracanã, e terá importância direta na briga pelo título nacional.

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Klein apitou o jogo entre as equipes no primeiro turno. Flamengo e Athletico empataram por 1 a 1, na Arena da Baixada. Na ocasião, o Rubro-Negro reclamou da não expulsão de Felipinho após uma entrada dura em Lucas Paquetá, punida apenas com cartão amarelo. O clube chegou a divulgar imagens do ferimento sofrido pelo meia.

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O gaúcho também comandou outras partidas do Flamengo nesta temporada, entre elas a vitória por 5 a 1 sobre o Mirassol, em agosto, e o triunfo por 1 a 0 sobre o Fluminense, em outubro.