Do Palmeiras ao Flamengo: quem é Jordan Michael, convocado pelos Estados Unidos
Nascido nos Estados Unidos e filho de brasileiros, meia-atacante de 17 anos passou por quatro clubes antes de receber sua primeira convocação internacional
Jordan Michael de Oliveira, de 17 anos, chegou ao Flamengo em março de 2026 depois de passar pelas categorias de base do Palmeiras. O meia-atacante, nascido nos Estados Unidos e filho de brasileiros, percorreu um caminho entre os dois países até conquistar espaço no Sub-17 rubro-negro. Oito meses depois de chegar ao Ninho do Urubu, recebeu sua primeira convocação para a seleção norte-americana Sub-18, nesta terça-feira (10).
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Nascido em Danbury, no estado de Connecticut, em 17 de maio de 2009, Jordan começou a jogar futebol na escolinha Samba FC e passou pela formação do New York City FC. Em 2023, durante uma viagem ao Brasil com os pais, realizou testes no Coimbra, de Minas Gerais, foi aprovado e permaneceu no país para continuar sua formação.
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A passagem pelo Palmeiras começou em junho de 2025. Jordan integrou as categorias de base do clube paulista e participou de treinamentos com o elenco profissional comandado por Abel Ferreira. Sem conseguir se firmar na equipe, retornou ao Coimbra antes de acertar sua transferência para o Flamengo.
O Rubro-Negro recebeu o jogador por empréstimo em março deste ano, em acordo anunciado inicialmente até dezembro de 2026. Desde então, Jordan passou a integrar a equipe Sub-17, comandada por Daniel Franklin.
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Gols pelo Flamengo e convocação internacional
Jordan soma 33 partidas e seis gols pelo Flamengo em 2026, segundo os números divulgados pelo clube. Foram 19 jogos e dois gols no Campeonato Brasileiro Sub-17, 13 partidas e quatro gols no Carioca, além de uma participação na Recopa Carioca.
Um dos principais momentos do jogador ocorreu na vitória por 2 a 0 sobre o Corinthians, em 11 de agosto, pelo Brasileiro Sub-17. Jordan abriu o placar com uma finalização de letra após cruzamento de Isaac Gomes. Duas semanas depois, na goleada por 7 a 0 sobre o Atlético-GO, contribuiu com um gol de fora da área e uma assistência.
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O desempenho no Flamengo antecedeu a primeira convocação para a seleção dos Estados Unidos Sub-18. Jordan participará de dois amistosos internacionais em Portugal, contra a Noruega, em 15 de novembro, e os anfitriões portugueses, no dia 17.
— Serão dois jogos importantes, contra seleções fortes, e sei que vão exigir bastante de todos nós. Quero aproveitar essa experiência para evoluir como jogador, representar bem os Estados Unidos e voltar ainda mais preparado para os desafios que tenho pela frente no Flamengo — afirmou Jordan, em declaração divulgada pelo clube.
A ligação com os Estados Unidos também está na origem de seu nome. Jordan Michael foi batizado em homenagem a Michael Jordan, hexacampeão da NBA pelo Chicago Bulls. A referência ao basquete acompanha um jogador que escolheu o futebol e encontrou no Brasil o caminho para representar internacionalmente o país onde nasceu.