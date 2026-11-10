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Do Palmeiras ao Flamengo: quem é Jordan Michael, convocado pelos Estados Unidos

Nascido nos Estados Unidos e filho de brasileiros, meia-atacante de 17 anos passou por quatro clubes antes de receber sua primeira convocação internacional

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
10/11/2026 19:11
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Jordan Michael com a camisa do Flamengo
Jordan Michael com a camisa do Flamengo (Foto: Reprodução Arquivo pessoal)

Jordan Michael de Oliveira, de 17 anos, chegou ao Flamengo em março de 2026 depois de passar pelas categorias de base do Palmeiras. O meia-atacante, nascido nos Estados Unidos e filho de brasileiros, percorreu um caminho entre os dois países até conquistar espaço no Sub-17 rubro-negro. Oito meses depois de chegar ao Ninho do Urubu, recebeu sua primeira convocação para a seleção norte-americana Sub-18, nesta terça-feira (10).

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Nascido em Danbury, no estado de Connecticut, em 17 de maio de 2009, Jordan começou a jogar futebol na escolinha Samba FC e passou pela formação do New York City FC. Em 2023, durante uma viagem ao Brasil com os pais, realizou testes no Coimbra, de Minas Gerais, foi aprovado e permaneceu no país para continuar sua formação.

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A passagem pelo Palmeiras começou em junho de 2025. Jordan integrou as categorias de base do clube paulista e participou de treinamentos com o elenco profissional comandado por Abel Ferreira. Sem conseguir se firmar na equipe, retornou ao Coimbra antes de acertar sua transferência para o Flamengo.

O Rubro-Negro recebeu o jogador por empréstimo em março deste ano, em acordo anunciado inicialmente até dezembro de 2026. Desde então, Jordan passou a integrar a equipe Sub-17, comandada por Daniel Franklin.

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Gols pelo Flamengo e convocação internacional

Jordan soma 33 partidas e seis gols pelo Flamengo em 2026, segundo os números divulgados pelo clube. Foram 19 jogos e dois gols no Campeonato Brasileiro Sub-17, 13 partidas e quatro gols no Carioca, além de uma participação na Recopa Carioca.

Um dos principais momentos do jogador ocorreu na vitória por 2 a 0 sobre o Corinthians, em 11 de agosto, pelo Brasileiro Sub-17. Jordan abriu o placar com uma finalização de letra após cruzamento de Isaac Gomes. Duas semanas depois, na goleada por 7 a 0 sobre o Atlético-GO, contribuiu com um gol de fora da área e uma assistência.

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O desempenho no Flamengo antecedeu a primeira convocação para a seleção dos Estados Unidos Sub-18. Jordan participará de dois amistosos internacionais em Portugal, contra a Noruega, em 15 de novembro, e os anfitriões portugueses, no dia 17.

— Serão dois jogos importantes, contra seleções fortes, e sei que vão exigir bastante de todos nós. Quero aproveitar essa experiência para evoluir como jogador, representar bem os Estados Unidos e voltar ainda mais preparado para os desafios que tenho pela frente no Flamengo — afirmou Jordan, em declaração divulgada pelo clube.

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A ligação com os Estados Unidos também está na origem de seu nome. Jordan Michael foi batizado em homenagem a Michael Jordan, hexacampeão da NBA pelo Chicago Bulls. A referência ao basquete acompanha um jogador que escolheu o futebol e encontrou no Brasil o caminho para representar internacionalmente o país onde nasceu.

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