O Flamengo passou a comercializar experiências com torcedores por valores que variam entre R$ 1 mil e R$ 2,5 mil. Por meio da plataforma oficial Nação Experience, o Rubro-Negro oferece visitas ao Ninho do Urubu, encontros com Zico e acesso a áreas restritas do Maracanã em dias de jogos. Os preços chamaram a atenção e geraram algumas críticas de flamenguistas nas redes sociais.

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A visita ao Centro de Treinamento George Helal custa R$ 2 mil e não prevê contato com os jogadores. O pacote inclui transporte de ida e volta a partir da sede da Gávea, acompanhamento de guias bilíngues e acesso às instalações das categorias de base e do futebol profissional. O passeio termina com um lanche no restaurante utilizado pelo elenco.

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A experiência mais cara do catálogo é o encontro com Zico, comercializado por R$ 2,5 mil. Além do contato com o maior ídolo da história do Flamengo, o torcedor tem direito a uma visita aos bastidores do Maracanã, fotos, autógrafos, uma camisa e um certificado de participação assinado pelo Galinho.

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Outra opção que chamou a atenção pelos valores é a entrada de crianças em campo com os jogadores. O pacote custa R$ 2,3 mil e inclui dois ingressos para o setor Oeste Inferior do Maracanã.

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Confira os valores das experiências oferecidas pelo Flamengo

Desafio do Intervalo (R$ 1.000): tentativa de marcar um gol no gramado do Maracanã durante o intervalo da partida. Aquecimento em Campo (R$ 1.100): acesso à lateral do gramado para acompanhar a preparação dos jogadores antes do jogo. Matchday (R$ 1.600): visita aos bastidores do estádio e recepção ao elenco na chegada ao Maracanã. Tour do Ninho (R$ 2.000): visita guiada às instalações do centro de treinamento. Pequeno Rubro-Negro (R$ 2.300): entrada de uma criança em campo acompanhada de um jogador. Meet & Greet com Zico (R$ 2.500): encontro com o ídolo e visita às dependências do Maracanã.

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A plataforma também prevê outras três experiências ainda sem preços divulgados: disputar uma partida de futebol no Ninho do Urubu, contratar a presença dos mascotes do clube em eventos particulares e adquirir um pacote de viagem ao Rio de Janeiro com atividades relacionadas ao Flamengo.

Sócios-torcedores continuarão tendo acesso às experiências

A comercialização direta dos pacotes amplia para o público geral o acesso a atividades que já eram oferecidas pelo programa de sócio-torcedor. Em julho de 2025, por exemplo, o Flamengo recebeu um grupo de associados do Nação e seus acompanhantes para uma visita ao centro de treinamento.

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A estratégia do clube é atender torcedores que não fazem parte do programa de associação, sem retirar os benefícios já disponíveis aos sócios por meio do resgate de pontos. A proposta é oferecer experiências exclusivas a grupos reduzidos de participantes.

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