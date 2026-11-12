Convocado para a Seleção Brasileira Sub-20, Léo Nannetti rasgou elogios a Agustín Rossi ao relembrar seus primeiros passos entre os profissionais do Flamengo. O goleiro de 19 anos destacou a importância do argentino em seu processo de formação e revelou que tem o companheiro de posição como uma de suas principais inspirações.

— Eu já tive muito contato, principalmente quando era o Filipe Luís. O Filipe me integrou à equipe com apenas 17 anos, então tive um contato muito grande com o Rossi, com o Matheus Cunha na época. O Rossi é um cara sensacional. Quando cheguei lá com 17 anos, ele me deu muitas dicas, aprendi muito com ele. É um cara muito do bem e que eu procuro sempre me inspirar — disse Nannetti.

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Antes da decisão do Mundial Sub-20 de 2025, contra o Barcelona, Rossi enviou uma mensagem de incentivo a Nannetti. O jovem foi um dos protagonistas da conquista rubro-negra no Maracanã, com duas defesas na disputa por pênaltis.

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No Flamengo desde 2016, Nannetti acumula mais de 300 partidas pelas categorias de base e tem contrato com o clube até dezembro de 2029. O goleiro estreou profissionalmente no Campeonato Carioca deste ano.

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Nannetti, do Flamengo, ganha experiência na Seleção Brasileira

Além das convocações para as categorias de base, o Garoto do Ninho teve a oportunidade de acompanhar a Seleção principal durante a Copa do Mundo de 2026. Mesmo fora da lista de inscritos, participou dos treinamentos ao lado de Alisson, Ederson e Weverton.

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Nesta Data Fifa, Nannetti está em Belém, onde a Seleção Sub-20 enfrentará o Peru em dois amistosos, nos dias 13 e 16 de novembro, no Mangueirão. Os compromissos serão os últimos antes da convocação definitiva para o Sul-Americano da categoria, em janeiro de 2027.

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