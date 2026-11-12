A temporada de 2026 colocou Samuel Lino em outro patamar no Flamengo. Com 15 gols e 13 assistências, o atacante soma 28 participações diretas em gols e se consolidou como um dos principais jogadores da equipe. O desempenho também vem rendendo reconhecimento individual, considerado pelos torcedores o destaque até aqui do Brasileirão, além de receber oportunidade na Seleção Brasileira.

A boa fase, naturalmente, aumenta o interesse do mercado europeu. Nas últimas semanas, a Roma, da Itália, sinalizou a intenção de contratar o jogador. Diante desse cenário, o Flamengo já estabeleceu as condições para uma eventual negociação e não pretende facilitar a saída de um dos seus principais investimentos recentes.

continua após a publicidade

Segundo informação publicada inicialmente pela ESPN e confirmada pelo Lance!, o Rubro-Negro estipulou uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros (cerca de R$ 372 milhões). Contratado por aproximadamente R$ 144 milhões, Samuel Lino tem vínculo com o clube até o fim de 2029.

Samuel Lino em Vasco x Flamengo (Foto: Divulgação/Flamengo)

Evolução de Samuel Lino com Leonardo Jardim

A mudança de função promovida por Leonardo Jardim também ajuda a explicar o crescimento do atacante. Antes, mais associado à velocidade, aos dribles e às jogadas pelos lados do campo, Lino passou a ter maior liberdade para participar da construção das jogadas, circular por regiões centrais e assumir mais responsabilidades na criação ofensiva.

continua após a publicidade

Os números mostram a evolução em relação a 2025. Em 31 partidas naquela temporada, o atacante marcou quatro gols e deu cinco assistências. Já em 2026, são 15 gols e 13 assistências em 54 jogos. Além do aumento no volume de participações, o jogador passou a precisar de menos tempo em campo para participar diretamente de um gol.

Arte com números do Samuel Lino (Foto: Arte/Lance!)

A comparação evidencia principalmente o salto na produção ofensiva. Samuel Lino praticamente dobrou sua média de participações em gols por partida e passou de uma participação a cada 217 minutos para uma a cada 126 minutos. Também aumentou a média de passes decisivos, embora tenha registrado uma redução na frequência de dribles certos.

continua após a publicidade

Estatística 2025 2026 Jogos 31 54 Gols 4 15 Gols por jogo 0,13 0,28 Assistências 5 13 Assistências por jogo 0,16 0,24 Participações em gols 9 28 Participações em gols por jogo 0,29 0,52 Passes decisivos por jogo 1,3 1,8 Dribles certos por jogo 1,5 1,0

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Flamengo quer manter um dos principais investimentos

Apesar da valorização e do possível interesse de clubes europeus, a diretoria rubro-negra não trabalha com a intenção de perder um dos principais jogadores do elenco. A cláusula de 60 milhões de euros representa uma proteção em meio à expectativa de que o bom desempenho do atacante desperte novas investidas.

O planejamento financeiro para 2027 também exige atenção, especialmente diante da indefinição sobre o contrato de patrocínio máster com a Betano. Ainda assim, a possibilidade de necessidade de receitas não significa, neste momento, uma disposição do Flamengo para negociar peças importantes do elenco.

continua após a publicidade

No caso de Samuel Lino, a tendência é de que o clube mantenha uma postura firme diante de eventuais propostas. Com contrato até 2029 e uma temporada de destaque, o atacante se tornou um ativo valorizado do Rubro-Negro.

📲 Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.