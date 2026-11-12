O Flamengo tem quatro jogos para mudar a avaliação de sua temporada. Depois de um investimento recorde na montagem do elenco, uma troca de treinador que até hoje divide opiniões e eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores, o Rubro-Negro encontrou no Campeonato Brasileiro a oportunidade de salvar o ano. Líder da competição e dependente apenas dos próprios resultados, o time de Leonardo Jardim está perto de conquistar o título nacional.

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As expectativas para 2026 eram altas. Campeão brasileiro e da Libertadores em 2025, o Flamengo manteve boa parte do elenco e investiu R$ 667,7 milhões em atletas, entre contratações e renovações contratuais, segundo o balanço financeiro divulgado pelo clube. O maior investimento foi em Lucas Paquetá, cuja operação custou R$ 315,7 milhões.

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Os resultados, entretanto, não acompanharam as expectativas no início do ano. As derrotas para Corinthians e Lanús, nas decisões da Supercopa do Brasil e da Recopa Sul-Americana, respectivamente, aumentaram a pressão sobre Filipe Luís.

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A demissão do treinador, anunciada em 3 de março, horas depois da vitória por 8 a 0 sobre o Madureira, provocou surpresa e dividiu opiniões entre os torcedores. A saída do comandante responsável por cinco títulos em pouco mais de um ano tornou-se uma das decisões mais emblemáticas da gestão de Luiz Eduardo Baptista, o Bap.

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O peso do Brasileirão para Leonardo Jardim no Flamengo

Leonardo Jardim conquistou o Campeonato Carioca logo em sua estreia, diante do Fluminense. O título, porém, segue como o único do Flamengo na temporada.

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Em maio, o Rubro-Negro foi eliminado pelo Vitória na quinta fase da Copa do Brasil, após derrota por 2 a 0 no Barradão. A maior frustração aconteceu em outubro, quando a equipe caiu diante do Estudiantes, nos pênaltis, na semifinal da Libertadores, em pleno Maracanã.

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O desempenho no Campeonato Brasileiro, no entanto, contrasta com as decepções nos mata-matas. Com 76 pontos, o Flamengo tem a terceira melhor campanha após 34 rodadas desde que a competição passou a contar com 20 clubes. São 11 jogos de invencibilidade, o melhor ataque do campeonato e três pontos de vantagem sobre o Palmeiras.

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A equipe ainda enfrenta Athletico-PR, Palmeiras, Coritiba e Chapecoense. O confronto direto com o rival paulista, em 21 de novembro, pode encaminhar a definição do campeão.