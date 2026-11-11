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Danilo relata receio após lesão e destaca proteção no Flamengo: 'Já estou pronto'

Zagueiro sofreu duas fraturas na mandíbula e utiliza máscara personalizada e protetor bucal durante os trabalhos no Ninho do Urubu

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
11/11/2026 17:23
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Danilo de máscara em treino do Flamengo
Danilo de máscara em treino do Flamengo (Foto: Gilvan Souza/Flamengo)

Danilo deu mais um passo na recuperação das duas fraturas na mandíbula sofridas durante o Fla-Flu de 11 de outubro. Em entrevista à FlamengoTV, o zagueiro comentou a adaptação à máscara de proteção facial, utilizada nos treinamentos, e reconheceu que ainda existe um receio natural após a gravidade da lesão. Apesar disso, demonstrou confiança para retomar gradualmente as atividades com contato físico.

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— Trabalhei bastante, mesmo quando não havia duelos, com a máscara, até na academia. Então, ajudou bastante e dá mais segurança para cabecear a bola, para os movimentos e para os duelos que vão começar a partir dos próximos treinos. E também com o protetor bucal que estou usando, a gente está fazendo o máximo para dar segurança e voltar a trabalhar bem — explicou Danilo.

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Questionado se já se sente mais seguro com o equipamento, o defensor destacou o impacto do trauma e a importância da proteção para recuperar a confiança.

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— Sim, me sinto mais seguro, porque foi um trauma importante. Então, obviamente, a gente fica com uma lembrança neural ali que sempre dá um certo receio, mas já estou pronto para outra — afirmou.

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Flamengo desenvolveu máscara personalizada para Danilo

O equipamento foi produzido pelo departamento odontológico do Flamengo, sob supervisão do coordenador Guto Ferreira. A máscara foi desenvolvida a partir de um escaneamento facial e utiliza TPU, material com capacidade de absorver e distribuir a força de eventuais impactos, reduzindo a pressão sobre a região lesionada.

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Danilo passou por cirurgia em 12 de outubro, um dia após o choque com o goleiro Fábio, do Fluminense. O procedimento exigiu a colocação de quatro placas e 20 parafusos na mandíbula.

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O zagueiro começou a utilizar a proteção na academia em 2 de novembro e, no dia 9, participou de parte do treinamento com os companheiros. A adaptação segue acompanhada pelos departamentos médico e odontológico, principalmente durante a retomada dos exercícios com contato.

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O Flamengo volta a campo em 18 de novembro, contra o Athletico-PR, no Maracanã, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. A presença de Danilo na partida ainda depende da evolução nos treinamentos e da liberação médica.

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