O Flamengo tem duas possibilidades de garantir uma vaga na Supercopa Rei de 2027. Além da conquista do Campeonato Brasileiro, a equipe de Leonardo Jardim pode se classificar, mesmo que termine a competição na segunda colocação. O cenário surgiu após a classificação do Palmeiras para a final da Copa do Brasil, na qual enfrentará o Grêmio.

A Supercopa reúne, tradicionalmente, os campeões do Brasileirão e da Copa do Brasil. O regulamento da CBF, porém, prevê uma exceção: caso um mesmo clube conquiste os dois títulos, a outra vaga fica com o vice-campeão brasileiro. É justamente essa possibilidade que pode beneficiar o Flamengo.

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Com 76 pontos, o Rubro-Negro lidera o Campeonato Brasileiro, três à frente do Palmeiras, segundo colocado. Restando quatro rodadas, apenas as duas equipes ainda têm chances matemáticas de conquistar o título. Assim, o Flamengo já tem garantido, pelo menos, o vice-campeonato nacional.

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Como o Flamengo pode disputar a Supercopa de 2027?

O primeiro caminho é a conquista do Brasileirão. Caso termine a competição na liderança, o Flamengo estará automaticamente classificado para a Supercopa, independentemente do vencedor da Copa do Brasil.

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A segunda possibilidade depende diretamente do Palmeiras. Se o clube paulista conquistar tanto o Brasileirão quanto a Copa do Brasil, o Flamengo herdará a vaga destinada ao vice-campeão nacional.

Por outro lado, existe apenas uma combinação que deixaria o Rubro-Negro fora da decisão: o Palmeiras conquistar o Campeonato Brasileiro e o Grêmio vencer a Copa do Brasil. Nesse cenário, paulistas e gaúchos disputariam a Supercopa.

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A situação não seria inédita para o Flamengo. Em 2022, o clube participou da competição como vice-campeão brasileiro de 2021, já que o Atlético-MG havia conquistado os dois principais títulos nacionais. Na ocasião, os mineiros levaram a melhor nos pênaltis.

A final da Copa do Brasil de 2026 será disputada em 6 de dezembro, no Mané Garrincha, em Brasília. Já a Supercopa Rei de 2027 está prevista para 24 de janeiro. O Flamengo busca sua quarta conquista da competição, após os títulos de 2020, 2021 e 2025. Na edição de 2026, o Rubro-Negro foi derrotado pelo Corinthians por 2 a 0, em Brasília.

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