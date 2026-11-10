Arrascaeta e Varela conseguiram a liberação da seleção uruguaia para retornar ao Flamengo após o primeiro amistoso desta Data Fifa, contra a Argentina, no dia 13 de novembro, em Buenos Aires. A reportagem do Lance! apurou que a iniciativa partiu dos próprios jogadores, que trataram diretamente do assunto com o treinador Diego Forlán e acertaram a antecipação do retorno ao clube.

O acordo tem como principal motivação o calendário rubro-negro. O Flamengo volta a campo no dia 18 de novembro, contra o Athletico, no Maracanã, apenas um dia depois do último compromisso do Uruguai nesta Data Fifa, diante da República Dominicana, em Maldonado. Com isso, a participação dos dois jogadores no segundo amistoso poderia comprometer a preparação para a partida pelo Brasileirão.

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No caso de Arrascaeta, existe ainda outro compromisso importante no período. O camisa 10 tem uma homenagem prevista para o dia 15 de novembro, aniversário do Flamengo, quando deve receber um busto na Gávea. A possibilidade de participar da celebração também entra no contexto da antecipação do retorno.

Varela, Arrascaeta e De la Cruz, do Flamengo, com a seleção do Uruguai (Foto: Divulgação/Uruguai)

De la Cruz permanece com o Uruguai

Outro jogador do Flamengo convocado pelo Uruguai, De la Cruz não tem previsão de retorno antecipado. A permanência do meio-campista com a seleção, inclusive, é vista de maneira positiva pelo clube carioca.

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O entendimento é de que o período pode ajudar o jogador a recuperar gradualmente o ritmo de jogo. Recentemente, De la Cruz teve poucas oportunidades e enfrentou problemas físicos, o que limitou sua sequência de partidas.

Flamengo também tenta liberação de Plata e Valencia

Além dos três uruguaios, Gonzalo Plata e Anthony Valencia foram convocados pelo Equador. O Flamengo conversou sobre a situação de Plata e a possibilidade de antecipar seu retorno, mas ainda não há novidades sobre uma eventual liberação.

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Nesse caso, o clube depende da boa vontade da seleção equatoriana, que não tem motivos para atender ao pedido rubro-negro. O Flamengo não tem poder para exigir a liberação dos atletas, uma vez que as federações estão respaldadas pelas regras da FIFA.

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