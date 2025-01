Artilheiro Ryan Francisco brilha e São Paulo estreia com vitória na Copinha

O São Paulo entrou em campo pela estreia da Copinha 2025 e venceu por 2 x 0 o Serra Branca, da Paraíba. A partida na noite deste sábado (4) foi vencida sem sustos e contou com uma grande atuação do artilheiro e camisa 9 Ryan Francisco, principal nome ofensivo do Tricolor no sub-20. O atacante brilhou e fez os dois gols da partida.

O início positivo na competição é sinal da manutenção do bom desempenho visto no segundo semestre do ano passado, quando o São Paulo viveu sua melhor fase e alcançou duas finais da categoria. Ficou com o vice do Campeonato Paulista e levantou o troféu da Copa do Brasil contra o rival Palmeiras.

O técnico Allan Barcellos levou a campo um time praticamente igual ao da final. Na defesa, o lateral esquerdo Rickelme sofreu uma lesão justamente na decisão contra o alviverde e Guilherme Reis assumiu o posto de titular na posição. No meio campo, o trio Negrucci, Hugo e Matheus Alves foi repetido e funcionou muito bem diante do Serra Branca. O ataque também entrou com uma novidade. Paulinho iniciou no banco e Lucca foi o escolhido para iniciar o jogo.

Ryan Francisco é uma das joias do São Paulo Créditos: Rubens Chiri/SPFC

Apesar dos três pontos, o placar não colocou o time na ponta do Grupo 11. Isso porque o XV de Jaú venceu o Picos, do Piauí, por 3 x 0 na estreia em jogo aconteceu na tarde deste sábado e se mantém na frente. Na próxima rodada, o Tricolor enfrenta os piauienses, enquanto os donos da sede duela com o Serra Branca.

Como foi o jogo São Paulo x Serra Branca

O jogo foi ditado pelo São Paulo desde o apito inicial. Mantendo as características propostas pelo técnico Allan Barcellos, o Tricolor tinha a bola, mas não chegou a converter em finalizações até os 15 da primeira etapa, quando abriu o placar.

Pelo lado esquerdo, Ryan Francisco recebeu a bola e viu o zagueiro Kauê improvisar uma de ponta e avançar para a linha de fundo. O camisa 9 passou a bola e correu em direção à área. O defensor recebeu a bola e passou rasteiro de volta para o centroavante, que só teve o trabalho de bater pro gol e abrir o placar. 1 x 0 para o São Paulo.

Pouco depois, aos 22 minutos, Ryan quase ampliou após bom cruzamento do lado direito. O atacante se antecipou e tocou de chapa cara a cara com o goleiro Caio Ramon, que fez grande defesa no reflexo.

Aos 28, o Serra Branca criou sua primeira jogada de perigo no jogo e poderia ter empatado o placar. O atacante Deivinho recebeu um passe em profundidade, arrancou e saiu cara a cara com o goleiro João Paulo. Na hora do chute, tirou demais da meta e mandou por cima do travessão.

A segunda etapa voltou com o mesmo ritmo da primeira. Allan Barcellos aproveitou para dar rodagem ao time e fez mudanças nas laterais, com as entradas de Igor na esquerda e Felipe na direita, e mudou o meio-campo, com Bezerra substituindo Negrucci, Pedro Henrique no lugar de Hugo e Luiz Henrique, o Luizinho, na vaga de Matheus Alves. Paulinho, vice-artilheiro do São Paulo em 2023, entrou na vaga de Lucca.

O segundo gol saiu após troca de passes em frente a área do Serra Branca e um cruzamento que saiu dos pés de Maik. Paulinho cabeceou na diagonal para o gol e Caio Ramon fez mais uma boa defesa. No rebote, Ryan Francisco estava muito bem posicionado e, livre, tocou a bola para o gol. 2 x 0 no placar final.

✅ FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X SERRA BRANCA-PB

1ª rodada - Fase de grupos da Copinha

📆 Data e horário: sábado, 4 de janeiro de 2025, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Municipal Zezinho Magalhães, em Jaú (SP)

🥅 Gols: Ryan Francisco,

🟨 Cartões amarelos: -

🔴 Cartões vermelhos: -

Escalações

SÃO PAULO (Técnico: Allan Barcellos)

João Pedro; Maik (Igor), Kauê Alves, Pedro Andrade e Guilherme Reis (Felipe); Negrucci (Bezerra), Hugo Leonardo (Pedro Henrique) e Matheus Alves (Luiz Henrique); Lucas Ferreira, Ryan Francisco e Lucca (Paulinho).

SERRA BRANCA-PB (Técnico: Roberto Maschio)

Alison Kayke; Nicolas, Pedro Arruda, Klayver e Mauricio Schneider; Tiago, Cézar Soares e Paulo Renan; Jô, João Victor e Mikael Souza