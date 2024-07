VÍDEO: Brasil tem dia de altos e baixos na segunda-feira de Olimpíadas; veja análise

Gabriel Medina fez história na bateria (Foto: Jerome BROUILLET / AFP)







Publicada em 29/07/2024 - 23:52 • Paris (FRA)

O terceiro dia de disputas após a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris foi de altos e baixos para a delegação brasileira. A seleção feminina de vôlei venceu na estreia para Quênia, enquanto o Brasil ficou na trave no judô e no skate street.

Nas modalidades individuais, Rafaela Silva e Kelvin Hoefler bateram na trave em seus esportes. A judoca perdeu a disputa do terceiro lugar após ter um choque com a cabeça no chão, o que penalizou a brasileira e encerrou a luta. Já o skatista até chegou na final do street, mas ficou fora do pódio.

➡️ Resumo das Olimpíadas: veja como foi o dia dos brasileiros nesta segunda-feira (29) em Paris

No surfe, o Brasil brilhou. Apesar da eliminação de Filipe Toledo, Gabriel Medina e João Chianca, o Chumbinho, fizeram atuações históricas e avançaram para as quartas de final. As oitavas femininas estavam previstas para hoje, mas por conta do tempo, as baterias foram adiadas para o dia seguinte.

Pelo vôlei, a Seleção Brasileira Feminina não teve difuculdades para derrotar o Quênia. A equipe comandada por José Roberto Guimarães é uma das grandes chances de medalha e terá partidas difíceis contra Japão e Polônia nas próximas partidas.