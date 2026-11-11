Jornalista critica aparência de Sabalenka ao vivo, e emissora se pronuncia

Na segunda-feira (9/11), durante a transmissão das WTA Finals, o jornalista francês Matthieu Solier chamou a tenista Aryna Sabalenka de "horrível" ao vivo, sem perceber que o microfone estava aberto. A beIN Sports, responsável pela transmissão, se manifestou publicamente e pediu desculpas pelo ocorrido.

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O caso ocorreu durante um intervalo comercial da transmissão do torneio, quando a emissora exibia um vídeo promocional de Sabalenka, atual número 2 do ranking mundial, que aparecia mandando um beijo para a câmera. Enquanto as imagens passavam, Solier fez o comentário ofensivo, que foi captado pelo microfone aberto e transmitido ao público.

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— Olha, olha, olha. Ela é horrível — disse o jornalista.

Tradução: "COMENTÁRIO OFENSIVO | 'Olha, ela é horrorosa!': um comentarista da beIN SPORTS faz comentários inadequados sobre a tenista Aryna Sabalenka ao vivo."

O vídeo com o trecho da transmissão viralizou nas redes sociais, gerando críticas e indignação entre os internautas. A situação também chamou a atenção da Arcom, órgão regulador da comunicação audiovisual e digital na França, conforme noticiado pela imprensa local.

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Em resposta à repercussão, Florent Houzot, executivo da beIN Sports responsável pela programação e área editorial, repudiou o comentário e pediu desculpas publicamente. Ele afirmou que a declaração não representa os valores da emissora e reforçou o compromisso do canal com o respeito a todos os atletas e participantes de suas transmissões.

— Lamento e condeno veementemente os comentários feitos ao vivo nesta noite durante a transmissão das WTA Finals.

Até o momento, o jornalista Matthieu Solier não se pronunciou individualmente nem pediu desculpas publicamente. Aryna Sabalenka também não comentou o episódio, que aconteceu no mesmo dia em que a tenista estreou nas WTA Finals com vitória por 2 sets a 0 sobre a tcheca Karolína Muchová.

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Sabalenka lança a bola para saque em jogo do WTA Finals 2026 (Foto: Katelyn Mulcahy/GETTY IMAGES via AFP)

Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.