Racing x Botafogo: por que apostar em gols na final da Recopa Sul-Americana?

O duelo entre Racing e Botafogo pela Recopa Sul-Americana acontece nesta quinta-feira (20/01). A primeira partida da decisão do torneio vai ser disputada no Estádio Juan Domingo Perón, às 21h30. Portanto, confira o que esperar do mercado de gols para este duelo.

Odds Racing x Botafogo

O jogo entre Racing e Botafogo é mais um grande clássico sul-americano. Isso traz uma equilíbrio nas odds, como observadas na bet365. Na casa de apostas, o time argentino está cotado em 2.20 para a vitória.

Já o feito do Botafogo rende 3.25. As odds ainda podem sofrer alterações e podem ser consultas atualizadas diretamente no site da bet365. Veja a seguir também outros mercados para a partida.

Apostas em gols

Jogos deste tipo trazem sempre a possibilidade de apostas em gols. Os dois times demonstraram qualidade ofensiva na temporada passada, mas nessa ainda estão irregulares.

Prova disso é que somente uma das últimas quatro partidas do Racing terminou com mais de dois gols. O mesmo só aconteceu em uma das cinco atuações recentes do Botafogo. Dentro deste cenário, o palpite no abaixo de 2.5 tem odds de 1.65 para 1.00.

Já a aposta em um confronto mais movimentado, com acima de 2.5, o retorno é de 2.20. Para isso, a partida tem que terminar com no mínimo três gols. As odds ainda podem sofrer alterações no site da bet365.

Ainda quando o assunto é gol tem a possibilidade de explorar o ambos marcam. Para este jogo, o “não” é a opção mais cotada, com odds de 1.80.

Resultado e ambos marcam

A partida traz também a opção de uma combinada entre o resultado e o ambos marcam. Neste caso, precisa acertar os dois desfechos para ter o retorno.

Neste mercado, o combo mais cotado é para uma vitória do Racing com ambos marcam não. Portanto, um triunfo argentino sem sofrer gol. Nesta aposta, o retorno é de 3.50 para 1.00.

As odds para o mesmo cenário, mas com vitória do Botafogo são de 5.00. As cotações também podem sofrer alterações e devem ser consultadas na bet365 para encontrar os números atualizados.

Autor de gols

Mesmo com o desempenho irregular dos ataques, o autor dos gols também traz um cenário para ficar de olho. Neste caso, Adrian Balboa e Maximiliano Salas entram como os mais cotados para marcar, com odds de 3.40. Desses, somente Balboa já balançou as redes em 2025 e fez dois gols.

Do lado do Botafogo, o grande nome é Igor Jesus. O atacante está cotado em 3.60 para marcar nesta partida. O jogador já entrou em campo cinco vezes nesta temporada, mas só conseguiu fazer um gol.