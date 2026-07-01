River Plate x Flamengo Palpite – Análise e odds (03/07)

Veja os principais palpites do amistoso entre River Plate e Flamengo

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Flamengo e River Plate voltam a se encontrar em campo nesta sexta-feira (3), no Estádio Algarve, em Portugal, pelo Troféu do Algarve 2026. O duelo entre os gigantes sul-americanos carrega o peso simbólico da final da Copa Libertadores de 2019, quando o Rubro-Negro virou o jogo nos acréscimos para conquistar o bicampeonato continental.

O Flamengo chega a Portugal como vice-líder do Campeonato Brasileiro, com 34 pontos em 18 rodadas, apenas sete atrás do Palmeiras. A equipe de Leonardo Jardim encerrou a primeira fase do ano com uma goleada de 3 x 0 sobre o Coritiba, no Maracanã, e agora busca manter o ritmo competitivo mesmo sem nove jogadores cedidos a seleções para o Mundial.

O River Plate, por sua vez, vem de um primeiro semestre agridoce sob o comando de Eduardo Coudet: liderou o Grupo H da Copa Sudamericana de forma invicta, mas perdeu a final do Torneo Apertura para o Belgrano, de virada, por 3 x 2. Veja este e outros palpites de futebol hoje.

Melhores palpites para o amistoso entre River Plate x Flamengo

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Análise da partida - Dois gigantes em modo de ajuste

O Flamengo disputou 18 rodadas do Brasileirão antes da paralisação e soma 34 pontos, com campanha marcada por sequências de vitórias que o mantiveram próximo da liderança do Palmeiras. Pedro e Samuel Lino foram os principais nomes ofensivos do primeiro semestre: Pedro soma 13 gols na temporada e foi eleito Jogador do Mês Betano do Brasileirão em abril, enquanto Samuel Lino tem quatro gols e seis assistências.

Além do Brasileirão, o Rubro-Negro conquistou o Campeonato Carioca de 2026, seu 40º título estadual, avançou às oitavas da Libertadores como líder do Grupo A e chegou à quinta fase da Copa do Brasil. A intertemporada em Portugal funciona como período de recarga para o elenco que permaneceu no clube.

A ausência de nove convocados para a Copa do Mundo pesa, mas a profundidade do elenco permite que Leonardo Jardim monte um time competitivo. Pedro, Samuel Lino, Jorginho, Emerson Royal, Bruno Henrique e Ayrton Lucas seguem à disposição, enquanto jovens como Lorran e Rayan Lucas, que retornaram de empréstimo, tentam reconquistar espaço.

O Millonario encerrou o primeiro semestre com saldo misto. A classificação às oitavas da Copa Sudamericana como líder do Grupo H, com 14 pontos, quatro vitórias e dois empates, foi positiva, mas a derrota na final do Apertura para o Belgrano marcou a torcida.

Coudet assumiu após a saída de Marcelo Gallardo e iniciou uma reformulação que inclui 14 jogadores considerados dispensáveis. A pré-temporada em Alicante, na Espanha, acontece com apenas 19 atletas disponíveis, sendo 15 de linha.

Sete jogadores foram convocados para a Copa do Mundo por cinco seleções: Montiel e Otamendi, pela Argentina, Quintero e Kevin Castaño, pela Colômbia, Matías Viña, pelo Uruguai, Kendry Páez, pelo Equador, e Galarza Fonda, pelo Paraguai.

A principal novidade é o meia uruguaio Mauro Arambarri, contratado junto ao Getafe por cerca de seis milhões de euros, que deve estrear neste amistoso, enquanto Sebastián Driussi, recuperado de um esguince no joelho, também pode ganhar minutos.

Confrontos diretos entre River Plate e Flamengo

Flamengo e River Plate acumulam 18 partidas ao longo da história, com leve vantagem para o Rubro-Negro: oito vitórias do clube carioca, quatro empates e seis triunfos do Millonario. Os gols acompanham o equilíbrio: 29 do Flamengo contra 24 do River.

Os confrontos ganharam proporções épicas especialmente pela final da Copa Libertadores de 2019, disputada em Lima, no Peru. Naquela ocasião, o River Plate vencia por 1 x 0 até os 89 minutos, quando Gabigol empatou e, na sequência, virou para decretar o 2 x 1 que deu ao Flamengo o bicampeonato continental. O último encontro antes desse amistoso foi justamente aquela decisão.

Os dois clubes já se enfrentaram também pela Supercopa Libertadores (1991 e 1993), pela Copa Mercosul (2000) e pela fase de grupos da Libertadores (1982 e 2018). Em 2018, na única partida no Monumental de Núñez, o confronto terminou empatado em 0 x 0. O histórico mostra que jogos entre as duas equipes costumam ser disputados, o que reforça a tendência de um amistoso equilibrado.

Notícias de River Plate x Flamengo

River Plate: desfalques e dúvidas

O River Plate conta com o elenco mais enxuto entre os dois clubes. Eduardo Coudet leva apenas 19 jogadores para a Europa, dos quais quatro são goleiros. A ausência de sete convocados para a Copa do Mundo (Montiel, Otamendi, Quintero, Kevin Castaño, Viña, Kendry Páez e Galarza Fonda) limita severamente as opções.

Aníbal Moreno, peça fundamental do meio-campo, treina de forma diferenciada desde a final do Apertura por conta de um esguince no ligamento colateral medial do joelho direito. A tendência é que seja preservado. Tobías Ramírez, Juan Portillo e Agustín Ruberto ficaram em Buenos Aires se recuperando de lesões.

A boa notícia é a recuperação de Sebastián Driussi, que sofreu lesão semelhante à de Moreno na preparação para a final do Apertura, mas evoluiu mais rápido e deve ser titular. Mauro Arambarri, reforço vindo do Getafe, será a grande atração da escalação: o uruguaio deve fazer sua estreia oficial pelo Millonario.

O River terá apenas três suplentes de linha para o jogo, o que obrigará Coudet a administrar os minutos com cuidado.

Provável escalação do River Plate (4-3-1-2): Beltrán; Ulises Giménez, Martínez Quarta, Lautaro Rivero e Marcos Acuña; Arambarri, Lucas Silva e Fausto Vera; Tomás Galván; Colidio e Driussi. Técnico: Eduardo Coudet.

Flamengo: desfalques e dúvidas

O Flamengo viajou para Portugal com 26 jogadores, mas o elenco está longe de ser o titular. Nove atletas seguem na Copa do Mundo: os brasileiros Danilo, Alex Sandro, Léo Pereira e Lucas Paquetá defendem a Seleção de Carlo Ancelotti, enquanto Arrascaeta, De la Cruz e Guillermo Varela representam o Uruguai. Carrascal joga pela Colômbia e Gonzalo Plata está com o Equador.

Léo Ortiz, que viajou com o grupo, é dúvida por conta de uma lesão muscular na coxa direita que o acompanha desde antes da pausa. Se não tiver condições, Vitão e Guilherme disputam a posição de zagueiro titular ao lado de um eventual parceiro improvisado.

Bruno Henrique, protagonista daquela final de 2019, foi confirmado no grupo e projetou o reencontro com o rival argentino como algo especial. O atacante deve ganhar minutos ao longo do jogo.

Lorran e Rayan Lucas, ambos retornando de empréstimos, terão a oportunidade de se mostrar à comissão técnica. O futuro da dupla no clube depende do desempenho nesta intertemporada.

Provável escalação do Flamengo (4-2-3-1): Rossi; Emerson Royal, Vitão, Guilherme e Ayrton Lucas; Jorginho e Evertton Araújo; Luiz Araújo, Saúl e Samuel Lino; Pedro. Técnico: Leonardo Jardim.

Destaques individuais de River Plate x Flamengo

Destaque do River Plate Facundo Colidio 4 Gols na fase eliminatória do Apertura 2026 14 Pontos do River no Grupo H da Sudamericana (líder) 2º River foi vice-campeão do Apertura 2026 4V Vitórias do River na fase de grupos da Sudamericana (em seis jogos) Destaque do Flamengo Pedro 13 Gols na temporada 2026 (todas as competições) Abr Jogador do Mês Betano no Brasileirão 2 Gols no clássico Fla-Flu (Brasileirão R11) 34 Pontos do Flamengo no Brasileirão (vice-líder)

Os técnicos - Filosofias opostas em fase de adaptação

Eduardo Coudet

O Chacho retornou ao River Plate após passagens por Racing, Internacional e Celta de Vigo, trazendo consigo uma identidade tática marcada pela pressão alta e pela saída de jogo pelo chão. O primeiro semestre não foi perfeito: a derrota na final do Apertura expôs fragilidades defensivas, especialmente quando a equipe precisa manter a vantagem.

A pré-temporada na Europa representa a chance de Coudet moldar o grupo reduzido à sua imagem. Com poucos jogadores disponíveis, o técnico tem trabalhado de forma intensa no aspecto físico e promete usar o amistoso contra o Flamengo como primeiro ensaio real para o segundo semestre.

Leonardo Jardim

O português assumiu o Flamengo após a saída de Filipe Luís e trouxe uma proposta de jogo baseada em posse de bola e transições rápidas. Os resultados no Brasileirão foram consistentes, com a equipe se firmando na vice-liderança mesmo com oscilações pontuais.

A intertemporada em Portugal é território familiar para Jardim, que conhece bem o futebol lusitano e pode aproveitar a proximidade cultural para intensificar o trabalho tático. O treinador já sinalizou que pretende usar o torneio para testar variações e dar rodagem aos jovens do elenco.

Análise tática de River Plate x Flamengo

O Flamengo de Jardim deve atuar no 4-2-3-1 que foi sua base no primeiro semestre. A proposta passa pela construção desde a defesa com Jorginho distribuindo jogo, Samuel Lino aberto pela esquerda como principal criador de jogadas e Pedro centralizado como referência de área.

Sem Paquetá e Arrascaeta, a responsabilidade criativa recai sobre Saúl Ñíguez e Luiz Araújo, o que pode reduzir a fluidez ofensiva.

O River de Coudet tende a usar um 4-3-1-2 com Galván atrás dos dois atacantes e um meio-campo compacto formado por Arambarri, Vera e Lucas Silva.

A aposta será em pressão alta para recuperar a bola no campo adversário, mas o desgaste físico da pré-temporada pode limitar a intensidade por 90 minutos.

O confronto tático mais interessante deve acontecer pelos flancos. Ulises Giménez, improvisado como lateral-direito, terá pela frente Samuel Lino, que foi o jogador com mais assistências do Flamengo na temporada.

Se o Rubro-Negro explorar essa superioridade com movimentações de Ayrton Lucas pelo lado oposto, poderá criar desequilíbrio. Aposte no Flamengo com o código de indicação VBet.

Já o River pode encontrar espaços nas costas da defesa rubro-negra caso Emerson Royal suba para apoiar o ataque, deixando espaço para as investidas de Marcos Acuña.

Prognóstico de placar exato para River Plate x Flamengo

Previsão de placar River Plate 1 x 1 Flamengo Amistoso de pré-temporada com ambos os elencos desfalcados pela Copa do Mundo. O Flamengo tem maior profundidade de elenco, mas o River de Coudet tende a pressionar alto mesmo com poucos jogadores. O cenário aponta para um jogo equilibrado, com poucas chances reais de gol e um empate como desfecho mais provável. O histórico de confrontos diretos registra quatro empates em 18 jogos, incluindo o 0 x 0 pela fase de grupos da Libertadores 2018 O River Plate conta com apenas 15 jogadores de linha na delegação europeia, o que limita o poder ofensivo ao longo dos 90 minutos O Flamengo está sem nove jogadores convocados para a Copa do Mundo, incluindo Paquetá, Arrascaeta, De la Cruz e Léo Pereira A preparação física intensa em ambos os lados indica que o ritmo de jogo será abaixo do habitual, típico de pré-temporada Mauro Arambarri faz sua estreia pelo River Plate, enquanto o Flamengo testa jovens como Lorran e Rayan Lucas

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