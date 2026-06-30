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Jesper De Jong x João Fonseca Palpite – Análise e odds (01/07)

Confira os palpites para o duelo da segunda fase do Grand Slam de Wimbledon

PorPedro PradoGoiânia (GO)
30/06/2026 21:10
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João Fonseca volta à quadra nesta quarta-feira pela segunda rodada de Wimbledon, em busca de uma vaga na terceira fase. Cabeça de chave número 24, o brasileiro enfrenta o holandês Jesper de Jong na Quadra 3 do All England Club.

Após a estreia dominante contra Roberto Bautista Agut, Fonseca tenta igualar sua melhor campanha no torneio. Do outro lado, De Jong busca repetir na grama o bom momento vivido em Roland Garros, onde chegou às oitavas como lucky loser.

Confira a análise para o duelo, com palpites, odds e os principais pontos do confronto. O Lance recomenda apenas as melhores bets do Brasil.

⭐ Melhor palpite
João Fonseca vence em sets diretos (3x0) 1,94 Aposte na Br4Bet

+18. Aposte com responsabilidade. Odd coletada às 20h45 (30/06).

Análise do confronto Jesper De Jong x João Fonseca

João Fonseca chega à segunda rodada de Wimbledon em um dos melhores momentos de sua jovem carreira. Aos 19 anos, o carioca vive uma temporada de afirmação no circuito, com destaque para a campanha histórica em Roland Garros 2026, quando alcançou as quartas de final após eliminar Novak Djokovic e Casper Ruud.

Na estreia em Wimbledon, Fonseca mostrou boa adaptação à grama londrina. O brasileiro venceu o experiente Roberto Bautista Agut, ex-top 10 e semifinalista do torneio em 2019, por 3 sets a 0, com parciais de 7/6(4), 6/4 e 6/3, em 2h28 de partida.

Atual número 27 do ranking da ATP e cabeça de chave 24 em Wimbledon, Fonseca tenta igualar sua melhor campanha no All England Club. Em 2025, ele chegou à terceira rodada antes de ser eliminado por Nicolas Jarry, e uma vitória nesta quarta-feira representaria mais um passo importante em sua evolução.

Do outro lado estará Jesper de Jong, que também vive um momento de ascensão no circuito. O holandês de 26 anos foi uma das histórias mais marcantes de Roland Garros 2026, quando entrou na chave principal como lucky loser e avançou até as oitavas de final.

Em Paris, De Jong superou nomes importantes, como Stan Wawrinka e Karen Khachanov, 13º cabeça de chave, antes de ser parado por Alexander Zverev. Em Wimbledon, porém, sua estreia foi bem mais desgastante, com uma vitória em cinco sets sobre Rinky Hijikata.

A partida contra o australiano durou quatro horas e 26 minutos e só foi concluída na terça-feira, após interrupção por falta de luz natural. Embora tenha mostrado resiliência em jogos longos, De Jong chega mais desgastado fisicamente para enfrentar um cabeça de chave em ascensão e mais descansado.

⚠️Dica com boas chances
Mais de 34,5 Games 1,83 Aposte na BetMGM

+18. Aposte com responsabilidade. Odd coletada às 20h45 (30/06).

Campanha no Torneio

Campanha no torneio · Países Baixos
Jesper de Jong
1ª rodada vs. Rinky Hijikata7-6(4), 3-6, 5-7, 6-4, 6-2
Campanha no torneio · Brasil
João Fonseca
1ª rodada vs. Roberto Bautista Agut7-6(4), 6-4, 6-3
🔀 Aposta alternativa
De Jong ganhará um set: Não 1,81 Aposte na Vbet

+18: Pratique o jogo responsável: Odd coletada às 20h45 (30/06).

Histórico do confronto Jesper De Jong x João Fonseca

Jesper de Jong e João Fonseca já se enfrentaram uma vez no circuito profissional. O duelo aconteceu na primeira rodada do Challenger 175 de Estoril, em 2025, no saibro, quando o holandês surpreendeu e venceu em sets diretos, por 6/2 e 7/5.

O cenário atual, porém, é bem diferente. Na época, Fonseca era o número 65 do ranking, enquanto De Jong ocupava a 93ª posição. Desde então, o brasileiro deu um salto importante, alcançou seu melhor ranking da carreira e se consolidou entre os 30 melhores do mundo.

A mudança de superfície também altera a dinâmica do confronto, agora disputado na grama e em palco de Grand Slam. Embora De Jong tenha bom retrospecto contra brasileiros, com sete jogos e apenas uma derrota, a evolução recente de Fonseca coloca o brasileiro como favorito nesta reedição.

Aproveite a nossa análise para fazer seus palpites, e lembre-se: o Lance indica apenas bets legalizadas no Brasil.

💡 Aposta de valor
João Fonseca mais de 12,5 Aces 1,83 Aposte na Br4Bet

+18: Jogue apenas o que você puder perder. Odd coletada às 20h45 (30/06).

Palpite do Lance para Jesper De Jong x João Fonseca

🎯 Palpite do Lance!
Fonseca vence em sets diretos
João Fonseca chega em vantagem para o confronto, mais descansado após vencer a estreia em sets diretos, enquanto Jesper de Jong precisou de quase quatro horas e meia para superar Rinky Hijikata em uma partida de cinco sets. Na grama, o saque potente do brasileiro, que rendeu 14 aces na primeira rodada, tende a ser uma arma importante.
Apesar de De Jong ter vencido o único duelo anterior, em 2025, no saibro de Estoril, o cenário agora é diferente. Fonseca evoluiu, chegou às quartas de Roland Garros, conquistou o ATP 500 da Basileia e se consolidou entre os 30 melhores do mundo. O desgaste do holandês, a diferença de ranking e a boa fase reforçam o favoritismo do brasileiro.

Confira também o nosso guia de apostas em tênis.

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