Jesper De Jong x João Fonseca Palpite – Análise e odds (01/07)

Confira os palpites para o duelo da segunda fase do Grand Slam de Wimbledon

Palpites Rápidos Melhor palpite: Fonseca vence em sets diretos (3x0) – 1,94 na Br4Bet Dica com boas chances: Total de games acima de 34,5 – 1,83 na BetMGM Aposta alternativa: De Jong ganhará um set: Não – 1,81 na Vbet Aposta de valor: João Fonseca mais de 12,5 Aces – 1,83 na Br4Bet

João Fonseca volta à quadra nesta quarta-feira pela segunda rodada de Wimbledon, em busca de uma vaga na terceira fase. Cabeça de chave número 24, o brasileiro enfrenta o holandês Jesper de Jong na Quadra 3 do All England Club.

Após a estreia dominante contra Roberto Bautista Agut, Fonseca tenta igualar sua melhor campanha no torneio. Do outro lado, De Jong busca repetir na grama o bom momento vivido em Roland Garros, onde chegou às oitavas como lucky loser.

Confira a análise para o duelo, com palpites, odds e os principais pontos do confronto. O Lance recomenda apenas as melhores bets do Brasil.

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Análise do confronto Jesper De Jong x João Fonseca

João Fonseca chega à segunda rodada de Wimbledon em um dos melhores momentos de sua jovem carreira. Aos 19 anos, o carioca vive uma temporada de afirmação no circuito, com destaque para a campanha histórica em Roland Garros 2026, quando alcançou as quartas de final após eliminar Novak Djokovic e Casper Ruud.

Na estreia em Wimbledon, Fonseca mostrou boa adaptação à grama londrina. O brasileiro venceu o experiente Roberto Bautista Agut, ex-top 10 e semifinalista do torneio em 2019, por 3 sets a 0, com parciais de 7/6(4), 6/4 e 6/3, em 2h28 de partida.

The Joao Fonseca forehand is something else 🇧🇷 pic.twitter.com/a6ZCH8MCsa — Wimbledon (@Wimbledon) June 29, 2026

Atual número 27 do ranking da ATP e cabeça de chave 24 em Wimbledon, Fonseca tenta igualar sua melhor campanha no All England Club. Em 2025, ele chegou à terceira rodada antes de ser eliminado por Nicolas Jarry, e uma vitória nesta quarta-feira representaria mais um passo importante em sua evolução.

Do outro lado estará Jesper de Jong, que também vive um momento de ascensão no circuito. O holandês de 26 anos foi uma das histórias mais marcantes de Roland Garros 2026, quando entrou na chave principal como lucky loser e avançou até as oitavas de final.

Teenage dream at just 18 🇧🇷



Joao Fonseca becomes the youngest man to reach the third round since 2011#Wimbledon pic.twitter.com/R6HkrEHFVY — Wimbledon (@Wimbledon) July 2, 2025

Em Paris, De Jong superou nomes importantes, como Stan Wawrinka e Karen Khachanov, 13º cabeça de chave, antes de ser parado por Alexander Zverev. Em Wimbledon, porém, sua estreia foi bem mais desgastante, com uma vitória em cinco sets sobre Rinky Hijikata.

A partida contra o australiano durou quatro horas e 26 minutos e só foi concluída na terça-feira, após interrupção por falta de luz natural. Embora tenha mostrado resiliência em jogos longos, De Jong chega mais desgastado fisicamente para enfrentar um cabeça de chave em ascensão e mais descansado.

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Campanha no Torneio

Campanha no torneio · Países Baixos Jesper de Jong 1ª rodada vs. Rinky Hijikata 7-6(4), 3-6, 5-7, 6-4, 6-2 Campanha no torneio · Brasil João Fonseca 1ª rodada vs. Roberto Bautista Agut 7-6(4), 6-4, 6-3

🔀 Aposta alternativa De Jong ganhará um set: Não 1,81 Aposte na Vbet

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Histórico do confronto Jesper De Jong x João Fonseca

Jesper de Jong e João Fonseca já se enfrentaram uma vez no circuito profissional. O duelo aconteceu na primeira rodada do Challenger 175 de Estoril, em 2025, no saibro, quando o holandês surpreendeu e venceu em sets diretos, por 6/2 e 7/5.

O cenário atual, porém, é bem diferente. Na época, Fonseca era o número 65 do ranking, enquanto De Jong ocupava a 93ª posição. Desde então, o brasileiro deu um salto importante, alcançou seu melhor ranking da carreira e se consolidou entre os 30 melhores do mundo.

A mudança de superfície também altera a dinâmica do confronto, agora disputado na grama e em palco de Grand Slam. Embora De Jong tenha bom retrospecto contra brasileiros, com sete jogos e apenas uma derrota, a evolução recente de Fonseca coloca o brasileiro como favorito nesta reedição.

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Palpite do Lance para Jesper De Jong x João Fonseca

🎯 Palpite do Lance! Fonseca vence em sets diretos João Fonseca chega em vantagem para o confronto, mais descansado após vencer a estreia em sets diretos, enquanto Jesper de Jong precisou de quase quatro horas e meia para superar Rinky Hijikata em uma partida de cinco sets. Na grama, o saque potente do brasileiro, que rendeu 14 aces na primeira rodada, tende a ser uma arma importante. Apesar de De Jong ter vencido o único duelo anterior, em 2025, no saibro de Estoril, o cenário agora é diferente. Fonseca evoluiu, chegou às quartas de Roland Garros, conquistou o ATP 500 da Basileia e se consolidou entre os 30 melhores do mundo. O desgaste do holandês, a diferença de ranking e a boa fase reforçam o favoritismo do brasileiro.

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