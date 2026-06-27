GP da Áustria Palpite – Guia da pista, análise e odds

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A temporada 2026 da Fórmula 1 chega a Spielberg para a oitava etapa do campeonato neste domingo, 28 de junho de 2026, com largada às 10h00 (horário de Brasília). Duas semanas após a vitória memorável de Lewis Hamilton em Barcelona, a primeira com a Ferrari, o GP da Áustria promete definir se a Scuderia tem realmente condições de ameaçar a hegemonia da Mercedes nos circuitos de alta velocidade.

Kimi Antonelli continua na liderança do campeonato de pilotos com 156 pontos, mas a vantagem caiu para 41 sobre Hamilton (115 pontos) após o italiano abandonar em Barcelona com falha na unidade de potência a quatro voltas do fim. George Russell ocupa a terceira posição com 106 pontos, enquanto Charles Leclerc é o quarto colocado com 75, prejudicado por dois abandonos consecutivos em Monaco (batida) e Barcelona (falha hidráulica).

A classificação de sábado trouxe surpresa: Russell cravou a pole position, seguido por Leclerc, Hamilton, Antonelli, Verstappen (que bateu no Q3) e Norris. O brasileiro Gabriel Bortoleto foi eliminado no Q2.

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Análise da corrida – Mercedes favorita, mas Ferrari chega com embalo de Barcelona

O Red Bull Ring é um dos circuitos mais curtos e rápidos do calendário, com 4,318 km de extensão e apenas dez curvas, o menor número de qualquer pista da temporada. Aproximadamente 70% a 75% da volta é percorrida em aceleração total, o que valoriza a potência da unidade de potência, justamente o ponto forte da Mercedes em 2026.

A equipe de Brackley venceu as seis primeiras corridas da temporada antes de Hamilton interromper a sequência em Barcelona. Russell conquistou a pole position em Spielberg com uma volta limpa que resistiu até mesmo a uma bandeira amarela provocada pela batida de Verstappen nos momentos finais do Q3.

Após o incidente, Toto Wolff confirmou que a pole de Russell não seria investigada, já que o britânico reduziu significativamente a velocidade na zona de bandeira amarela.

A FIA classificou o GP da Áustria como corrida de risco por calor, algo que ocorre quando a temperatura prevista ultrapassa 31°C em qualquer momento com os carros na pista. A temperatura ambiente pode chegar a 32°C no domingo, com o asfalto atingindo 53°C.

Como consequência, os pilotos podem usar um sistema de resfriamento acoplado a uma camiseta antichamas sob o macacão. Quem optar por não usar o sistema precisará carregar 5 kg de lastro para evitar vantagem competitiva.

Hamilton chega à Áustria em momento espetacular: duas segundas posições consecutivas seguidas da vitória em Barcelona, onde cruzou a linha de chegada com 19,5 segundos de vantagem sobre Russell. A estratégia de três pit stops da Ferrari, combinada com um safety car virtual no momento certo, colocou o heptacampeão na liderança, e ele simplesmente desapareceu do pelotão.

No entanto, o histórico de Hamilton no Red Bull Ring é modesto: apenas uma vitória, em 2016, quando colidiu com seu então companheiro Nico Rosberg na última volta. O britânico não sobe ao pódio na Áustria desde 2022.

Antonelli, por sua vez, precisa reagir após o primeiro fim de semana sem pontuar na temporada. O italiano de 19 anos ultrapassou Russell em Barcelona, mas abandonou momentos depois com falha na unidade de potência. O jovem também carrega memórias ruins do Red Bull Ring: no GP da Áustria de 2025, bateu em Verstappen na primeira volta.

Com a classificação deixando-o em quarto no grid, Antonelli precisará de uma estratégia agressiva ou de alguma intercorrência para superar Russell e a dupla da Ferrari à frente.

A Mercedes precisa resolver os problemas de confiabilidade que ameaçam comprometer a temporada. Nos últimos GPs, falhas na unidade de potência tiraram pontos tanto de Russell (abandono no Canadá quando liderava) quanto de Antonelli (Barcelona). A equipe acredita ter identificado a causa raiz dos problemas, mas ainda resta provar que a solução é definitiva.

Histórico no Red Bull Ring

O Red Bull Ring, em Spielberg, faz parte do calendário da Fórmula 1 desde 1970, quando o circuito original, então chamado Osterreichring, recebeu o primeiro GP da Áustria. A pista permaneceu no calendário até 1987 e ficou fora por quase uma década, retornando como A1-Ring, redesenhado por Hermann Tilke, em 1997. Após nova ausência entre 2004 e 2013, o circuito voltou ao calendário em 2014 sob o nome atual, com Nico Rosberg vencendo as duas primeiras edições.

Hamilton e Valtteri Bottas deram continuidade ao domínio da Mercedes nos anos seguintes (2016 e 2017), antes de Max Verstappen iniciar um período de quatro vitórias em seis edições (2018, 2019, 2021 e 2023). As duas últimas corridas na Áustria foram produtivas para pilotos britânicos: Russell venceu em 2024 (após a colisão entre Verstappen e Norris a oito voltas do fim), e Norris triunfou no ano passado.

O recorde de volta pertence a Kimi Raikkonen, que cravou 1min06s957 em 2018. O circuito conta com quatro zonas de Straight Mode designadas para o domingo, uma na reta principal, outra entre as curvas 1 e 3, uma terceira da curva 3 para a 4, e a última entre as curvas 8 e 9. O ponto de detecção do Overtake Mode fica imediatamente antes da última curva.

Notícias das equipes para o GP da Áustria

Mercedes: pole e pressão por confiabilidade

A Mercedes chega à corrida de casa da Red Bull com a marca de ter conquistado a pole position em todas as oito corridas da temporada, Russell contribuiu com quatro, e Antonelli com as outras quatro. Na classificação de sábado, Russell cravou o melhor tempo e resistiu à investigação de bandeira amarela após a batida de Verstappen no fim do Q3. Antonelli, por sua vez, ficou apenas em quarto, a primeira vez na temporada em que não partiu das duas primeiras filas.

A grande preocupação da equipe é a confiabilidade. Nos últimos GPs, falhas na unidade de potência tiraram Russell da liderança no Canadá e fizeram Antonelli abandonar a quatro voltas do fim em Barcelona. A FIA fechou a brecha do motor que permitia elevar a taxa de compressão acima de 16:1, o que pode ter reduzido marginalmente a vantagem de potência da Mercedes.

Toto Wolff afirmou que a equipe identificou a causa das falhas, mas o calor extremo de Spielberg, com temperatura de pista prevista para 53°C, será o teste definitivo.

A relação entre os pilotos também é um subtema importante. Após reclamações de Antonelli no rádio durante a sprint de Montreal e comentários de Russell sobre ordens de equipe, Wolff sinalizou que novas discussões sobre prioridades acontecerão antes do GP da Áustria.

Ferrari: embalo de Hamilton, mas circuito desfavorável

A Ferrari chega com o embalo da vitória de Hamilton em Barcelona, mas o Red Bull Ring é, em tese, um dos piores cenários para a Scuderia. Com retas longas e apenas dez curvas, o circuito valoriza potência pura, e a unidade de potência da Ferrari ainda não está no nível da Mercedes em termos de velocidade em reta.

Dito isso, a equipe trouxe atualizações significativas para o GP de Barcelona que funcionaram, e há expectativa de que um novo pacote aerodinâmico chegue para a Áustria. Leclerc largará da primeira fila, em segundo lugar, após uma classificação sólida – sua melhor posição de largada desde Miami. O monegasco precisa desesperadamente de pontos após dois abandonos consecutivos que o deixaram a 81 pontos de Antonelli no campeonato.

Hamilton larga em terceiro e é o piloto mais em forma do grid. Além da vitória em Barcelona, acumula dois segundos lugares nas corridas anteriores. O britânico detém a melhor média de posição final das últimas três corridas (1,66), mas nunca dominou na Áustria, sua única vitória aqui veio em circunstâncias caóticas em 2016.

McLaren e Red Bull: os outros candidatos

A McLaren busca a primeira vitória da temporada. Norris defende o título de vencedor do ano passado na Áustria e larga em sexto, mas o MCL62 tem se mostrado competitivo em circuitos de alta velocidade. A equipe abandonou na sexta-feira um plano radical de asa traseira após problemas de último minuto, o que pode ter limitado o desempenho na classificação. Piastri, eliminado no Q2, precisará de uma corrida de recuperação.

A Red Bull trouxe o maior pacote de atualizações da temporada para a corrida de casa. Verstappen, quatro vezes vencedor no Red Bull Ring, classificou-se em quinto após bater no muro nos segundos finais do Q3, o que complicou a vida de Antonelli, que teve que levantar o pé na bandeira amarela. O tetracampeão precisa de um resultado forte: há a percepção de que o desempenho da Red Bull nas próximas corridas antes da pausa de verão pode influenciar a decisão de Verstappen sobre permanecer na equipe ou buscar um novo desafio para 2027.

Destaques individuais do GP da Áustria

Destaque da Mercedes George Russell 3º Posição no campeonato (106 pts) P1 Pole position no GP da Áustria 2026 1 Vitória no Red Bull Ring (2024) 2º Melhor resultado 2026 (Barcelona) Destaque da Ferrari Lewis Hamilton 2º Posição no campeonato (115 pts) 1 Vitória na Áustria (2016) 1.66 Média de posição nas últimas três corridas 19.5s Margem de vitória em Barcelona Destaque da Red Bull Max Verstappen 7º Posição no campeonato (55 pts) 4 Vitórias no GP da Áustria P5 Posição de largada (bateu no Q3) 4 Poles consecutivas na Áustria (2021-2024)

Análise tática do GP da Áustria

O Red Bull Ring é o oposto de Monaco: curto, rápido e com amplas oportunidades de ultrapassagem. As quatro zonas de Straight Mode garantem que os pilotos poderão ativar a potência extra em mais da metade da volta, e o ponto de detecção do Overtake Mode antes da última curva cria uma janela adicional para manobras agressivas na reta principal.

Para Russell, a pole é o cenário ideal em um circuito onde 70% a 75% da volta é percorrida em aceleração total. A Mercedes tem a melhor unidade de potência do grid, e o Red Bull Ring, com sua altitude de 700 metros acima do nível do mar, impõe condições de ar mais rarefeito, cerca de 8% menos denso que ao nível do mar. Essa característica pode afetar o resfriamento dos motores, especialmente no calor previsto para domingo.

A Ferrari de Hamilton e Leclerc larga com ambos os pilotos no top 3, o que abre margem para estratégias diferenciadas. Se a Scuderia optar por uma aposta no undercut, parando antes da Mercedes para ganhar posições no pit lane, Hamilton pode repetir a manobra que funcionou em Barcelona. No entanto, o déficit de potência da Ferrari em relação à Mercedes é mais evidente em circuitos com retas longas do que em Barcelona, onde as curvas de média velocidade compensavam essa diferença.

Verstappen, apesar de largar em quinto após a batida no Q3, não pode ser descartado. O tetracampeão tem quatro vitórias e quatro poles consecutivas (2021-2024) no Red Bull Ring, e a Red Bull trouxe o maior pacote de atualizações da temporada.

Se o carro tiver sido reparado adequadamente após a batida na classificação, o holandês pode ser uma ameaça real na corrida, especialmente se um safety car embaralhar as posições.

A McLaren, que celebra sua milésima corrida na F1, precisa converter velocidade de treinos em resultado de corrida. Norris larga em sexto e defende o título de vencedor do ano passado, mas precisará de uma estratégia perfeita para superar os quatro carros à frente que são, no momento, mais rápidos.

Previsão do Lance para o GP da Áustria