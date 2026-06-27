GP da Áustria Palpite – Guia da pista, análise e odds
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Palpites Rápidos
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- Pódio previsto:
- Russell, Hamilton e Leclerc – 7,50 na Br4bet
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- Lando Norris entre os seis primeiros – 1.40 na VBet
A temporada 2026 da Fórmula 1 chega a Spielberg para a oitava etapa do campeonato neste domingo, 28 de junho de 2026, com largada às 10h00 (horário de Brasília). Duas semanas após a vitória memorável de Lewis Hamilton em Barcelona, a primeira com a Ferrari, o GP da Áustria promete definir se a Scuderia tem realmente condições de ameaçar a hegemonia da Mercedes nos circuitos de alta velocidade.
Kimi Antonelli continua na liderança do campeonato de pilotos com 156 pontos, mas a vantagem caiu para 41 sobre Hamilton (115 pontos) após o italiano abandonar em Barcelona com falha na unidade de potência a quatro voltas do fim. George Russell ocupa a terceira posição com 106 pontos, enquanto Charles Leclerc é o quarto colocado com 75, prejudicado por dois abandonos consecutivos em Monaco (batida) e Barcelona (falha hidráulica).
A classificação de sábado trouxe surpresa: Russell cravou a pole position, seguido por Leclerc, Hamilton, Antonelli, Verstappen (que bateu no Q3) e Norris. O brasileiro Gabriel Bortoleto foi eliminado no Q2.
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Análise da corrida – Mercedes favorita, mas Ferrari chega com embalo de Barcelona
O Red Bull Ring é um dos circuitos mais curtos e rápidos do calendário, com 4,318 km de extensão e apenas dez curvas, o menor número de qualquer pista da temporada. Aproximadamente 70% a 75% da volta é percorrida em aceleração total, o que valoriza a potência da unidade de potência, justamente o ponto forte da Mercedes em 2026.
A equipe de Brackley venceu as seis primeiras corridas da temporada antes de Hamilton interromper a sequência em Barcelona. Russell conquistou a pole position em Spielberg com uma volta limpa que resistiu até mesmo a uma bandeira amarela provocada pela batida de Verstappen nos momentos finais do Q3.
Após o incidente, Toto Wolff confirmou que a pole de Russell não seria investigada, já que o britânico reduziu significativamente a velocidade na zona de bandeira amarela.
A FIA classificou o GP da Áustria como corrida de risco por calor, algo que ocorre quando a temperatura prevista ultrapassa 31°C em qualquer momento com os carros na pista. A temperatura ambiente pode chegar a 32°C no domingo, com o asfalto atingindo 53°C.
Como consequência, os pilotos podem usar um sistema de resfriamento acoplado a uma camiseta antichamas sob o macacão. Quem optar por não usar o sistema precisará carregar 5 kg de lastro para evitar vantagem competitiva.
Hamilton chega à Áustria em momento espetacular: duas segundas posições consecutivas seguidas da vitória em Barcelona, onde cruzou a linha de chegada com 19,5 segundos de vantagem sobre Russell. A estratégia de três pit stops da Ferrari, combinada com um safety car virtual no momento certo, colocou o heptacampeão na liderança, e ele simplesmente desapareceu do pelotão.
No entanto, o histórico de Hamilton no Red Bull Ring é modesto: apenas uma vitória, em 2016, quando colidiu com seu então companheiro Nico Rosberg na última volta. O britânico não sobe ao pódio na Áustria desde 2022.
Antonelli, por sua vez, precisa reagir após o primeiro fim de semana sem pontuar na temporada. O italiano de 19 anos ultrapassou Russell em Barcelona, mas abandonou momentos depois com falha na unidade de potência. O jovem também carrega memórias ruins do Red Bull Ring: no GP da Áustria de 2025, bateu em Verstappen na primeira volta.
Com a classificação deixando-o em quarto no grid, Antonelli precisará de uma estratégia agressiva ou de alguma intercorrência para superar Russell e a dupla da Ferrari à frente.
A Mercedes precisa resolver os problemas de confiabilidade que ameaçam comprometer a temporada. Nos últimos GPs, falhas na unidade de potência tiraram pontos tanto de Russell (abandono no Canadá quando liderava) quanto de Antonelli (Barcelona). A equipe acredita ter identificado a causa raiz dos problemas, mas ainda resta provar que a solução é definitiva.
Histórico no Red Bull Ring
O Red Bull Ring, em Spielberg, faz parte do calendário da Fórmula 1 desde 1970, quando o circuito original, então chamado Osterreichring, recebeu o primeiro GP da Áustria. A pista permaneceu no calendário até 1987 e ficou fora por quase uma década, retornando como A1-Ring, redesenhado por Hermann Tilke, em 1997. Após nova ausência entre 2004 e 2013, o circuito voltou ao calendário em 2014 sob o nome atual, com Nico Rosberg vencendo as duas primeiras edições.
Hamilton e Valtteri Bottas deram continuidade ao domínio da Mercedes nos anos seguintes (2016 e 2017), antes de Max Verstappen iniciar um período de quatro vitórias em seis edições (2018, 2019, 2021 e 2023). As duas últimas corridas na Áustria foram produtivas para pilotos britânicos: Russell venceu em 2024 (após a colisão entre Verstappen e Norris a oito voltas do fim), e Norris triunfou no ano passado.
O recorde de volta pertence a Kimi Raikkonen, que cravou 1min06s957 em 2018. O circuito conta com quatro zonas de Straight Mode designadas para o domingo, uma na reta principal, outra entre as curvas 1 e 3, uma terceira da curva 3 para a 4, e a última entre as curvas 8 e 9. O ponto de detecção do Overtake Mode fica imediatamente antes da última curva.
Notícias das equipes para o GP da Áustria
Mercedes: pole e pressão por confiabilidade
A Mercedes chega à corrida de casa da Red Bull com a marca de ter conquistado a pole position em todas as oito corridas da temporada, Russell contribuiu com quatro, e Antonelli com as outras quatro. Na classificação de sábado, Russell cravou o melhor tempo e resistiu à investigação de bandeira amarela após a batida de Verstappen no fim do Q3. Antonelli, por sua vez, ficou apenas em quarto, a primeira vez na temporada em que não partiu das duas primeiras filas.
A grande preocupação da equipe é a confiabilidade. Nos últimos GPs, falhas na unidade de potência tiraram Russell da liderança no Canadá e fizeram Antonelli abandonar a quatro voltas do fim em Barcelona. A FIA fechou a brecha do motor que permitia elevar a taxa de compressão acima de 16:1, o que pode ter reduzido marginalmente a vantagem de potência da Mercedes.
Toto Wolff afirmou que a equipe identificou a causa das falhas, mas o calor extremo de Spielberg, com temperatura de pista prevista para 53°C, será o teste definitivo.
A relação entre os pilotos também é um subtema importante. Após reclamações de Antonelli no rádio durante a sprint de Montreal e comentários de Russell sobre ordens de equipe, Wolff sinalizou que novas discussões sobre prioridades acontecerão antes do GP da Áustria.
Ferrari: embalo de Hamilton, mas circuito desfavorável
A Ferrari chega com o embalo da vitória de Hamilton em Barcelona, mas o Red Bull Ring é, em tese, um dos piores cenários para a Scuderia. Com retas longas e apenas dez curvas, o circuito valoriza potência pura, e a unidade de potência da Ferrari ainda não está no nível da Mercedes em termos de velocidade em reta.
Dito isso, a equipe trouxe atualizações significativas para o GP de Barcelona que funcionaram, e há expectativa de que um novo pacote aerodinâmico chegue para a Áustria. Leclerc largará da primeira fila, em segundo lugar, após uma classificação sólida – sua melhor posição de largada desde Miami. O monegasco precisa desesperadamente de pontos após dois abandonos consecutivos que o deixaram a 81 pontos de Antonelli no campeonato.
Hamilton larga em terceiro e é o piloto mais em forma do grid. Além da vitória em Barcelona, acumula dois segundos lugares nas corridas anteriores. O britânico detém a melhor média de posição final das últimas três corridas (1,66), mas nunca dominou na Áustria, sua única vitória aqui veio em circunstâncias caóticas em 2016.
McLaren e Red Bull: os outros candidatos
A McLaren busca a primeira vitória da temporada. Norris defende o título de vencedor do ano passado na Áustria e larga em sexto, mas o MCL62 tem se mostrado competitivo em circuitos de alta velocidade. A equipe abandonou na sexta-feira um plano radical de asa traseira após problemas de último minuto, o que pode ter limitado o desempenho na classificação. Piastri, eliminado no Q2, precisará de uma corrida de recuperação.
A Red Bull trouxe o maior pacote de atualizações da temporada para a corrida de casa. Verstappen, quatro vezes vencedor no Red Bull Ring, classificou-se em quinto após bater no muro nos segundos finais do Q3, o que complicou a vida de Antonelli, que teve que levantar o pé na bandeira amarela. O tetracampeão precisa de um resultado forte: há a percepção de que o desempenho da Red Bull nas próximas corridas antes da pausa de verão pode influenciar a decisão de Verstappen sobre permanecer na equipe ou buscar um novo desafio para 2027.
Destaques individuais do GP da Áustria
Análise tática do GP da Áustria
O Red Bull Ring é o oposto de Monaco: curto, rápido e com amplas oportunidades de ultrapassagem. As quatro zonas de Straight Mode garantem que os pilotos poderão ativar a potência extra em mais da metade da volta, e o ponto de detecção do Overtake Mode antes da última curva cria uma janela adicional para manobras agressivas na reta principal.
Para Russell, a pole é o cenário ideal em um circuito onde 70% a 75% da volta é percorrida em aceleração total. A Mercedes tem a melhor unidade de potência do grid, e o Red Bull Ring, com sua altitude de 700 metros acima do nível do mar, impõe condições de ar mais rarefeito, cerca de 8% menos denso que ao nível do mar. Essa característica pode afetar o resfriamento dos motores, especialmente no calor previsto para domingo.
A Ferrari de Hamilton e Leclerc larga com ambos os pilotos no top 3, o que abre margem para estratégias diferenciadas. Se a Scuderia optar por uma aposta no undercut, parando antes da Mercedes para ganhar posições no pit lane, Hamilton pode repetir a manobra que funcionou em Barcelona. No entanto, o déficit de potência da Ferrari em relação à Mercedes é mais evidente em circuitos com retas longas do que em Barcelona, onde as curvas de média velocidade compensavam essa diferença.
Verstappen, apesar de largar em quinto após a batida no Q3, não pode ser descartado. O tetracampeão tem quatro vitórias e quatro poles consecutivas (2021-2024) no Red Bull Ring, e a Red Bull trouxe o maior pacote de atualizações da temporada.
Se o carro tiver sido reparado adequadamente após a batida na classificação, o holandês pode ser uma ameaça real na corrida, especialmente se um safety car embaralhar as posições.
A McLaren, que celebra sua milésima corrida na F1, precisa converter velocidade de treinos em resultado de corrida. Norris larga em sexto e defende o título de vencedor do ano passado, mas precisará de uma estratégia perfeita para superar os quatro carros à frente que são, no momento, mais rápidos.
Previsão do Lance para o GP da Áustria
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