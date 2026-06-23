Turquia x Estados Unidos Palpite – Análise e odds (25/06)

Confira os palpites e informações de Turquia x Estados Unidos pela Copa do Mundo

Palpites Rápidos Melhor palpite: Vitória dos Estados Unidos – 1.95 na Betano Dica com boas chances: Under 2.5 gols – 2.10 na Br4Bet Aposta de valor: Ricardo Pepi marcar a qualquer momento – 3.25 na Vbet Placar provável: Turquia 0 x 2 Estados Unidos – 7.50 na Betano

A Turquia enfrenta os Estados Unidos nesta quinta-feira (25), no SoFi Stadium, em Los Angeles, pela terceira e última rodada do Grupo D da Copa do Mundo de 2026. A partida coloca frente a frente realidades completamente opostas: os turcos já estão eliminados após duas derrotas sem marcar um único gol, enquanto os anfitriões garantiram a liderança da chave com antecedência e entram em campo com a chance de encerrar a fase de grupos com campanha perfeita.

Turquia x Estados Unidos carrega contornos de jogo de despedida para os turcos e de gestão de elenco para Pochettino. A seleção da casa marcou seis gols e sofreu apenas um nos dois primeiros compromissos do torneio, e agora avalia o momento de poupar titulares antes da fase eliminatória. Do outro lado, Vincenzo Montella tenta salvar minimamente a reputação de um grupo talentoso que decepcionou profundamente em solo norte-americano.

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Melhores palpites para Turquia x Estados Unidos pela fase de grupos da Copa do Mundo

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Análise da partida - EUA querem manter os 100% na Copa

Os Estados Unidos vivem o melhor momento possível para um anfitrião de Copa do Mundo. A goleada por 4 x 1 sobre o Paraguai na abertura, com dois gols de Folarin Balogun, e a vitória controlada por 2 x 0 diante da Austrália em Seattle consolidaram uma equipe que combina solidez defensiva e eficiência ofensiva.

Mauricio Pochettino construiu um time que pressiona alto e marca cedo. Os norte-americanos balançaram a rede nos primeiros 15 minutos das duas partidas iniciais, feito que nenhum anfitrião alcançava desde a França em 1938.

A grande questão para este jogo é o grau de rotação que o treinador argentino vai promover. Com a classificação e a liderança do grupo garantidas, poupar jogadores com cartão amarelo e aqueles com pequenos incômodos físicos se torna prioridade absoluta.

Ainda assim, mesmo um time alternativo dos Estados Unidos carrega qualidade considerável. A profundidade do elenco ficou evidente durante a preparação e nos primeiros jogos, com reservas como Giovanni Reyna, Timothy Weah e Ricardo Pepi demonstrando capacidade de decisão.

A Turquia atravessa a pior fase possível. Zero gols marcados em 180 minutos de Copa do Mundo representam um fracasso para uma seleção que chegou ao torneio com grandes expectativas após encerrar 24 anos de ausência em Mundiais.

A derrota por 2 x 0 para a Austrália na estreia, em Vancouver, já acendeu o alerta. Contra o Paraguai, os turcos desperdiçaram 32 finalizações sem converter nenhuma, selando a eliminação de forma dolorosa contra dez adversários.

Vincenzo Montella enfrenta cobranças sobre suas escolhas táticas e de escalação. O elenco conta com nomes de clubes de primeira linha europeia, como Arda Güler (Real Madrid), Kenan Yıldız (Juventus) e Hakan Çalhanoğlu (Inter de Milão), mas o talento individual não se traduziu em produção coletiva.

Sem nada em jogo além da honra, a Turquia pode adotar uma postura mais ousada e tentar finalmente marcar seu primeiro gol no torneio. A pressão pela classificação desapareceu, e isso pode liberar jogadores como Güler e Yıldız para arriscar mais em campo.

Confrontos diretos entre Turquia x Estados Unidos

Turquia e Estados Unidos se enfrentaram cinco vezes na história, com equilíbrio absoluto no retrospecto geral: duas vitórias para cada lado e um empate, com sete gols marcados por ambas as seleções.

O primeiro duelo ocorreu em 1991, um amistoso que terminou empatado em 1 x 1. Em 2003, as seleções se encontraram na Copa das Confederações, e a Turquia venceu por 2 x 1 na disputa pelo terceiro lugar.

Os norte-americanos dominaram os encontros seguintes, com vitórias por 2 x 1 em amistosos realizados em 2010 e 2014, ambos em solo norte-americano. O confronto mais recente aconteceu em junho de 2025, em East Hartford, quando a Turquia devolveu o resultado e venceu por 2 x 1.

Este será o primeiro encontro entre as duas seleções em uma Copa do Mundo, o que adiciona uma camada histórica ao duelo mesmo em um contexto de resultado definido na chave.

Notícias de Turquia x Estados Unidos

Uma seção de "novidades do time" que resume todas as notícias de lesão, "desfalques e dúvidas", possíveis mudanças nas últimas escalações, recordes próximos de jogadores, fases especialmente boas ou ruins de jogadores e qualquer outra informação sobre quem pode (ou não) jogar e por quê. Inclua também uma escalação provável para ambas as equipes.

Turquia: desfalques e dúvidas

A Turquia não apresenta novas lesões confirmadas antes do duelo, mas o desgaste físico e psicológico de duas derrotas consecutivas pesa sobre o grupo. Kenan Yıldız, que sofreu um desconforto na panturrilha durante a fase de preparação, deve estar disponível para buscar sua 31ª convocação pelo país.

Montella enfrenta o dilema de manter o núcleo experiente que não rendeu ou dar oportunidade a jogadores menos utilizados. Arda Güler, que mostrou lampejos de qualidade sem contribuição decisiva, pode ganhar mais liberdade criativa em um jogo sem pressão classificatória.

No ataque, Kerem Aktürkoglu, maior artilheiro recente da seleção turca, deve liderar a linha ofensiva em busca do primeiro gol turco no torneio. Barış Alper Yılmaz também aparece como opção para o setor.

Na defesa, Merih Demiral e Çağlar Söyüncü formam a dupla de zaga mais provável, embora ambos tenham sofrido para manter a solidez nos dois primeiros jogos. Ozan Kabak surge como alternativa caso Montella opte por mudanças.

Provável escalação da Turquia (4-2-3-1): Uğurcan Çakır; Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu; Hakan Çalhanoğlu (c), Salih Özcan; Arda Güler, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoglu; Kenan Yıldız. Técnico: Vincenzo Montella.

Estados Unidos: desfalques e dúvidas

A grande questão para os Estados Unidos não envolve lesões, mas sim gestão de elenco. Christian Pulisic, Tyler Adams, Weston McKennie, Sergiño Dest e Folarin Balogun estão entre os jogadores que devem ser poupados visando a fase eliminatória.

Balogun, autor de dois gols no torneio e candidato à Chuteira de Ouro, carrega um cartão amarelo. Utilizá-lo contra a Turquia significaria correr o risco de perdê-lo nas oitavas de final em caso de nova advertência. A tendência é que o atacante do Monaco fique no banco.

Matt Turner deve assumir a posição de goleiro no lugar de Matt Freese. Na defesa, Joe Scally, Chris Richards, Miles Robinson e Antonee Robinson formam uma linha com experiência suficiente para o desafio. No meio, Giovanni Reyna mantém sua vaga após o gol marcado contra o Paraguai.

Ricardo Pepi, que atuou ao lado de Balogun contra a Austrália, é o favorito para liderar o ataque. Timothy Weah e Brenden Aaronson completam o setor ofensivo, oferecendo velocidade e intensidade pelos corredores.

Provável escalação dos Estados Unidos (4-3-3): Matt Turner; Joe Scally, Chris Richards, Miles Robinson, Antonee Robinson; Tyler Adams (c), Weston McKennie, Giovanni Reyna; Timothy Weah, Ricardo Pepi, Brenden Aaronson. Técnico: Mauricio Pochettino.

Destaques individuais de Turquia x Estados Unidos

Jogador destaque · Turquia Hakan Çalhanoğlu 105 Jogos pela seleção da Turquia, capitão e referência do meio-campo 22 Gols pela Turquia em partidas oficiais e amistosos 9 Gols na Serie A 2025/26 pela Inter de Milão em 22 jogos 7.8 Nota média FotMob na Serie A 2025/26, a mais alta do elenco Jogador destaque · Estados Unidos Folarin Balogun 19 Gols em todas as competições pelo Monaco na temporada 2025/26 2 Gols na Copa do Mundo 2026 em dois jogos, incluindo doblete contra o Paraguai 27 Convocações pela seleção dos Estados Unidos 8 Jogos consecutivos marcando gol pelo Monaco na Ligue 1 antes do Mundial

Os técnicos - Turquia joga pela vida nesta quinta

Vincenzo Montella

Vincenzo Montella assumiu a seleção turca com a missão de encerrar a ausência de 24 anos em Copas do Mundo, e nesse aspecto cumpriu o objetivo. A campanha classificatória incluiu resultados expressivos, como a goleada de 4 x 1 sobre a Geórgia e o empate por 2 x 2 fora de casa contra a Espanha, gerando otimismo legítimo para o torneio.

No entanto, o desempenho no Mundial destruiu parte dessa credibilidade. Duas derrotas sem gols marcados, com desperdício alarmante de finalizações, expuseram limitações táticas e dificuldade em traduzir posse de bola em eficiência ofensiva. O italiano confirmou que seguirá no cargo mesmo após a eliminação precoce.

Mauricio Pochettino

Mauricio Pochettino transformou os Estados Unidos em uma equipe organizada e competitiva em tempo recorde. O argentino, que já comandou Tottenham, PSG e Chelsea na Europa, trouxe identidade tática clara: pressão alta, transições rápidas e verticalidade no terço final. Os resultados nas duas primeiras rodadas do Mundial validaram suas escolhas.

Contra a Turquia, o desafio de Pochettino é diferente. Gerenciar a carga de trabalho do elenco sem perder ritmo competitivo exige equilíbrio delicado. As derrotas em amistosos preparatórios contra Alemanha e Portugal mostraram que a margem de erro diminui contra adversários de elite, e manter a confiança do grupo inteiro será fundamental para a fase eliminatória.

Análise tática de Turquia x Estados Unidos

Mesmo com rotação esperada, os Estados Unidos devem manter a estrutura de um 4-3-3, sistema que funcionou nos dois primeiros jogos. O trio de meio-campo terá a responsabilidade de manter o controle territorial, enquanto os pontas buscarão profundidade pelos corredores. Ricardo Pepi, como referência central, oferece movimentação diferente de Balogun, com mais presença na área.

A Turquia deve partir para um 4-2-3-1 mais ofensivo, com Çalhanoğlu operando como dupla volante ao lado de Salih Özcan e liberando Orkun Kökçü para atuar como meia central avançado. Arda Güler e Kenan Yıldız terão liberdade pelos corredores, buscando os espaços que uma defesa norte-americana modificada pode oferecer. A ausência de pressão classificatória pode resultar em um jogo mais aberto.

O duelo tático mais interessante pode acontecer no meio de campo. Çalhanoğlu tentará ditar o ritmo com sua visão de jogo e qualidade nos passes longos, mas os norte-americanos demonstraram nos dois primeiros jogos capacidade de pressionar alto e recuperar a bola em zonas avançadas, registrando cerca de 300 ações de alta intensidade no torneio. As bolas paradas também podem ser decisivas, já que a Turquia possui qualidade no setor com o próprio Çalhanoğlu e os Estados Unidos contam com defensores fortes no jogo aéreo.

Prognóstico de placar exato para Turquia x Estados Unidos

🎯 Palpite do Lance! Turquia 0 x 2 Estados Unidos - Odd 7.50 na Betano Os Estados Unidos possuem profundidade de elenco suficiente para vencer mesmo com rotação, enquanto a Turquia segue sem encontrar o caminho das redes neste Mundial. A tendência é de mais um jogo controlado pelos anfitriões, que devem administrar o ritmo e converter as oportunidades que surgirem. Os Estados Unidos marcaram seis gols nos dois primeiros jogos da Copa do Mundo, com apenas um sofrido

da Copa do Mundo, com apenas um sofrido A Turquia não marcou nenhum gol em 180 minutos de Copa do Mundo 2026, apesar de 32 finalizações só contra o Paraguai

de Copa do Mundo 2026, apesar de 32 finalizações só contra o Paraguai Folarin Balogun soma dois gols no torneio e lidera a corrida pela Chuteira de Ouro entre os norte-americanos

e lidera a corrida pela Chuteira de Ouro entre os norte-americanos Hakan Çalhanoğlu tem 105 jogos e 22 gols pela Turquia, mas não conseguiu destravar o ataque turco nas duas rodadas iniciais

pela Turquia, mas não conseguiu destravar o ataque turco nas duas rodadas iniciais No confronto direto, o equilíbrio é total: duas vitórias para cada lado e um empate em cinco encontros

+18. Aposte com responsabilidade. Odds coletadas às 21h22. (23/06) O Lance recomenda apenas casas de aposta legalizadas no Brasil.