Alemanha x Paraguai Palpite – Análise e odds (28/06)

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A Alemanha enfrenta o Paraguai na segunda-feira (29), no Gillette Stadium, em Foxborough, pela fase de 32 avos de final da Copa do Mundo de 2026. A seleção alemã terminou na liderança do Grupo E com duas vitórias nos dois primeiros jogos, enquanto os paraguaios avançaram como um dos melhores terceiros colocados do Grupo D, em sua primeira participação no mundial desde 2010.

O confronto coloca frente a frente uma potência europeia com quatro títulos mundiais e uma seleção sul-americana que se notabilizou pela solidez defensiva na fase de grupos. A Alemanha marcou 10 gols em três partidas, mas encerrou a primeira fase com derrota para o Equador. O Paraguai, por sua vez, chegou ao mata-mata com apenas dois gols marcados, porém registrou duas partidas sem sofrer gols após a goleada sofrida na estreia contra os Estados Unidos. Confira a análise completa do Lance e também outras dicas de aposta para a Copa do Mundo.

Melhores palpites para Alemanha x Paraguai pela Copa do Mundo

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Análise da partida - Alemanha firme na busca pelo tetracampeonato

A Alemanha viveu uma fase de grupos com dois extremos. A goleada de 7 x 1 sobre Curaçao na estreia e a vitória suada por 2 x 1 diante da Costa do Marfim garantiram a classificação antecipada, mas a derrota por 2 x 1 para o Equador na terceira rodada acendeu um alerta sobre a consistência do time de Julian Nagelsmann.

Apesar do tropeço final, a equipe alemã lidera a Copa do Mundo em gols marcados na fase de grupos, com 10. Deniz Undav se destacou como reserva de luxo, acumulando três gols e duas assistências em apenas 86 minutos de jogo, enquanto Leroy Sané e Jamal Musiala também balançaram as redes.

Do lado paraguaio, a campanha na primeira fase foi marcada por resiliência. A derrota de 4 x 1 para os Estados Unidos na estreia parecia decretar uma eliminação precoce, mas a seleção de Gustavo Alfaro reagiu com uma vitória por 1 x 0 sobre a Turquia e um empate sem gols com a Austrália.

O Paraguai é a seleção que mais disputa duelos no torneio, com média de 121 por partida. Essa agressividade sem bola, somada a um ritmo de jogo acelerado (95 posses por jogo, a maior média do mundial), define a identidade do time de Alfaro, que tenta compensar a limitação ofensiva com intensidade física.

Os números ofensivos do Paraguai, no entanto, são preocupantes. São apenas dois gols em três jogos e um dos menores índices de expected goals (xG) entre todas as seleções classificadas. Contra uma Alemanha que possui qualidade individual superior em praticamente todas as posições, a estratégia baseada exclusivamente em combatividade pode não ser suficiente.

A Alemanha terá a vantagem de jogar em solo americano, onde a torcida tende a favorecer o espetáculo do time europeu. O Gillette Stadium, casa do New England Patriots da NFL, será o palco do primeiro jogo eliminatório entre as duas seleções desde 2002.

Confrontos diretos entre Alemanha x Paraguai

Alemanha e Paraguai se enfrentaram apenas duas vezes na história, o que limita qualquer análise estatística mais profunda sobre o retrospecto. Ainda assim, os dois duelos anteriores carregam contextos bastante diferentes.

O primeiro encontro aconteceu nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2002, na Coreia do Sul. A partida foi decidida nos acréscimos por Oliver Neuville, que marcou o gol da vitória alemã por 1 x 0, em um jogo extremamente equilibrado que poderia ter terminado com qualquer resultado.

O segundo confronto ocorreu em agosto de 2013, em amistoso disputado em Kassel. Dessa vez, o duelo terminou em 3 x 3, com a Alemanha abrindo vantagem e o Paraguai buscando a igualdade. O empate mostrou que, em condições mais favoráveis, a seleção sul-americana pode competir com os europeus.

O retrospecto geral aponta uma vitória alemã e um empate, sem qualquer triunfo paraguaio nos confrontos diretos. No entanto, o histórico reduzido impede conclusões definitivas sobre padrões de jogo entre as duas equipes.

Notícias de Alemanha x Paraguai

Alemanha: desfalques e dúvidas

A principal baixa da Alemanha para a Copa do Mundo é Serge Gnabry, cortado antes do torneio por lesão no adutor. O jovem meio-campista Lennart Karl, de apenas 18 anos, também ficou de fora após sofrer uma ruptura muscular na coxa durante os treinamentos, sendo substituído por Assan Ouédraogo, do RB Leipzig.

Outro desfalque importante é Nico Schlotterbeck, que sofreu lesão durante a fase de grupos e forçou Nagelsmann a adaptar sua defesa. O treinador deve fazer alterações na equipe após a derrota para o Equador, já que poupou alguns titulares no último jogo com a classificação garantida, e a tendência é que retorne com força máxima para o mata-mata.

Deniz Undav, autor de três gols na fase de grupos saindo do banco, pressiona por uma vaga no time titular. O atacante do Stuttgart mostrou eficiência impressionante, mas Kai Havertz, que também acumula oito gols e quatro assistências nos últimos 15 jogos por clube e seleção, segue como primeira opção no comando do ataque.

Joshua Kimmich, capitão da equipe, deve seguir como lateral-direito, função em que se consolidou sob o comando de Nagelsmann. No meio-campo, Felix Nmecha e Aleksandar Pavlovic formaram uma dupla eficiente na fase de grupos, combinando vigor físico e capacidade de infiltração.

Provável escalação da Alemanha (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Tah, Rüdiger, Raum; Pavlovic, Nmecha; Sané, Musiala, Wirtz; Havertz. Técnico: Julian Nagelsmann.

Paraguai: desfalques e dúvidas

O Paraguai chegou ao mata-mata sem desfalques significativos por lesão. A seleção administrou bem o desgaste físico nos três jogos da fase de grupos e deve contar com o elenco completo para o confronto contra a Alemanha.

Gustavo Alfaro deve manter a base que atuou contra Turquia e Austrália, jogos em que o Paraguai não sofreu gols. A dupla de zaga formada por Gustavo Gómez, do Palmeiras, e Omar Alderete, do Sunderland, foi determinante para a solidez defensiva.

Julio Enciso, destaque do Strasbourg na Ligue 1, é a principal esperança ofensiva. O meia-atacante de 22 anos participou diretamente dos dois gols paraguaios na fase de grupos, com uma assistência contra os Estados Unidos e outra contra a Turquia, confirmando sua importância como elo entre defesa e ataque.

Miguel Almirón, experiente meio-campista do Atlanta United, deve ser titular pelo lado direito. Andrés Cubas e Damián Bobadilla formam a dupla de volantes que sustenta o equilíbrio tático, enquanto Antonio Sanabria e Ramón Sosa disputam posição no setor ofensivo.

Provável escalação do Paraguai (4-4-2): Roberto Fernández; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Júnior Alonso; Miguel Almirón, Andrés Cubas, Damián Bobadilla, Julio Enciso; Ramón Sosa, Antonio Sanabria. Técnico: Gustavo Alfaro.

Destaques individuais de Alemanha x Paraguai

Jogador destaque · Alemanha Jamal Musiala 1 Gol na Copa do Mundo 2026 (contra Curaçao na estreia) 7 Participações em gol na Bundesliga 2025/26 (3 gols + 4 assistências) 10 Gols pela Alemanha em jogos oficiais e amistosos 19 Títulos na carreira incluindo Bundesliga e DFB-Pokal Jogador destaque · Paraguai Julio Enciso 2 Assistências na Copa do Mundo 2026 em três jogos disputados 9 Participações em gol na Ligue 1 2025/26 (3 gols + 6 assistências) 22 Anos de idade, jogador mais jovem do elenco paraguaio 8.6 Nota FotMob na vitória por 1 x 0 sobre a Turquia (melhor do jogo)

Os técnicos - Nagelsmann quer tirar a má impressão do último jogo

Julian Nagelsmann

Julian Nagelsmann, aos 38 anos, é um dos treinadores mais jovens da história das Copas do Mundo. Assumiu a seleção alemã em 2023, conduziu o time às quartas de final da Euro 2024 como país-sede e classificou a equipe para o mundial com campanha invicta nas eliminatórias europeias, somando seis vitórias em seis jogos.

Sua principal marca é a flexibilidade tática. Nagelsmann alterna entre esquemas com três e quatro defensores dependendo do adversário, e construiu um time que consegue dominar a posse e também atacar em transição. A gestão do elenco na fase de grupos, utilizando reservas como Undav com eficácia, demonstrou maturidade na administração de um torneio longo.

Gustavo Alfaro

Gustavo Alfaro é um técnico argentino de 63 anos com vasta experiência em seleções. Já comandou o Equador na Copa de 2022 e a Costa Rica antes de assumir o Paraguai. Sua especialidade é organizar equipes para competir acima do esperado, priorizando solidez defensiva e disciplina tática.

Com o Paraguai, Alfaro construiu uma seleção que concedeu apenas 10 gols em 18 jogos das eliminatórias sul-americanas, incluindo resultados contra Argentina e Brasil. O desafio agora é diferente: contra a Alemanha, precisará encontrar formas de criar perigo ofensivo sem abrir mão da compactação que garantiu a classificação ao mata-mata.

Análise tática de Alemanha x Paraguai

Nagelsmann deve montar a Alemanha no 4-2-3-1, com Musiala e Wirtz atuando como meias criativos atrás de Havertz. Sané completa o trio ofensivo por um dos flancos, enquanto Kimmich projeta o jogo pelo lado direito. A ideia é controlar a posse e explorar os espaços entre as linhas de marcação paraguaias, forçando Alfaro a recuar o bloco defensivo.

O Paraguai, por sua vez, deve se posicionar em um 4-4-2 compacto, com linhas próximas e marcação agressiva no meio-campo. A estratégia de Alfaro depende de vencer os duelos individuais e acelerar as transições quando recuperar a bola. Enciso será o responsável por conectar as jogadas de contra-ataque, utilizando sua velocidade e capacidade de drible para criar perigo.

O principal ponto de vulnerabilidade do Paraguai está nas laterais. Com Kimmich avançando pela direita e Raum pela esquerda, a Alemanha pode sobrecarregar os flancos e criar superioridade numérica. Ao mesmo tempo, se o Paraguai conseguir explorar os espaços deixados pelas subidas dos laterais alemães, Sosa e Almirón têm velocidade para ameaçar em contra-ataques rápidos. A partida tende a ser definida pela paciência alemã para desmontar o bloco defensivo e pela eficiência paraguaia nas poucas chances que criar.

Prognóstico de placar exato para Alemanha x Paraguai

🎯 Palpite do Lance! Alemanha 2 x 0 Paraguai - Odd 7.00 na BR4 A Alemanha possui qualidade técnica e profundidade de elenco para superar a forte organização defensiva paraguaia. O Paraguai mostrou resiliência, mas suas limitações ofensivas devem pesar contra uma defesa alemã que contará com força total no mata-mata. A Alemanha marcou 10 gols em três jogos na fase de grupos, entre as maiores marcas do torneio

na fase de grupos, entre as maiores marcas do torneio Deniz Undav acumula três gols e duas assistências em apenas 86 minutos na Copa

em apenas 86 minutos na Copa O Paraguai gerou apenas 1.11 de xG total em três partidas na fase de grupos

em três partidas na fase de grupos A seleção paraguaia não sofreu gols nos dois últimos jogos (Turquia e Austrália)

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