África do Sul x Canadá Palpite – Análise e probabilidades (28/06)

A Copa do Mundo de 2026 entra na fase eliminatória neste domingo (28), com África do Sul e Canadá abrindo as oitavas de final no SoFi Stadium, em Inglewood, na Califórnia, nos Estados Unidos.

O confronto marca um momento histórico para as duas seleções, que nunca passaram da fase de grupos em edições anteriores do Mundial. A África do Sul avançou como segunda colocada do Grupo A, enquanto o Canadá, um dos países anfitriões do torneio, ficou com o segundo lugar no Grupo B. Confira os palpites do Lance para o duelo e também outras dicas de aposta para a Copa do Mundo.

Melhores palpites para África do Sul x Canadá pela Copa do Mundo

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Análise da partida - Ambas seleções já fizeram história nesta Copa, mas querem mais

A África do Sul construiu sua classificação com muita disciplina na Copa do Mundo de 2026. Após a derrota por 2 x 0 para o México na abertura do torneio, os Bafana Bafana se reorganizaram e somaram quatro pontos nos dois jogos seguintes.

O empate por 1 x 1 com a Tchéquia, com gol de pênalti de Teboho Mokoena aos 83 minutos, manteve o tempo vivo na disputa. Na rodada decisiva, a seleção sul-africana derrotou a Coreia do Sul por 1 x 0, com Thapelo Maseko marcando aos 63 minutos, e garantiu uma vaga inédita na fase eliminatória.

A equipe comandada por Hugo Broos se apoia em uma estrutura defensiva sólida, liderada pelo goleiro e capitão Ronwen Williams. O esquema costuma priorizar a compactação sem a bola e a velocidade nas transições ofensivas, usando a verticalidade de jogadores como Oswin Appollis para criar perigo nos contra-ataques.

O Canadá teve uma campanha marcada por oscilações no Grupo B. A estreia terminou em empate por 1 x 1 com a Bósnia-Herzegovina, mas a segunda rodada trouxe a maior goleada da história da seleção canadense em Copas: 6 x 0 sobre o Catar, com hat-trick de Jonathan David.

Na última rodada, porém, os canadenses caíram diante da Suíça por 2 x 1 e perderam a liderança do grupo. A derrota custou a vantagem de jogar em casa, forçando o time de Jesse Marsch a viajar para Los Angeles em vez de atuar em Vancouver.

O Canadá ocupa a 30ª posição no ranking da Fifa, enquanto a África do Sul aparece na 60ª posição. A diferença no papel, porém, nem sempre se traduz em campo, especialmente em jogos eliminatórios onde a organização tática pode neutralizar o talento individual.

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A grande expectativa no lado canadense gira em torno do retorno de Alphonso Davies. O capitão e lateral do Bayern de Munique não atuou durante toda a fase de grupos por conta de uma lesão no músculo posterior da coxa, mas deve fazer sua estreia no torneio neste domingo.

Confrontos diretos entre África do Sul x Canadá

O histórico entre África do Sul e Canadá é extremamente reduzido. As duas seleções se enfrentaram apenas uma vez em toda a história, o que limita qualquer análise aprofundada de padrões nos confrontos diretos.

O único encontro aconteceu em 20 de novembro de 2007, em amistoso realizado na África do Sul. Os Bafana Bafana venceram por 2 x 0 naquela ocasião, num período em que ambas as equipes tinham elencos completamente diferentes dos atuais.

A partida de domingo será, portanto, o primeiro duelo oficial entre as duas nações. O contexto de fase eliminatória de Copa do Mundo adiciona ainda mais peso ao confronto, já que nenhuma das seleções tem experiência em jogos de mata-mata nessa competição.

Notícias de África do Sul x Canadá

África do Sul: desfalques e dúvidas

A principal boa notícia para Hugo Broos é o retorno de Teboho Mokoena. O meio-campista do Mamelodi Sundowns cumpriu suspensão automática por acúmulo de cartões amarelos na vitória sobre a Coreia do Sul e está disponível para o jogo de domingo.

Por outro lado, Themba Zwane segue fora. O veterano meia recebeu cartão vermelho direto na derrota para o México na abertura do torneio e cumpre o terceiro e último jogo de suspensão imposta pela Fifa.

A equipe não tem novas preocupações físicas no elenco. A tendência é que Broos faça apenas uma alteração em relação ao time que venceu a Coreia do Sul, com Mokoena entrando no lugar de Yaya Sithole no meio-campo.

Evidence Makgopa deve ser mantido como centroavante, após disputar os 90 minutos contra os sul-coreanos. Oswin Appollis e Relebohile Mofokeng continuam como opções no ataque.

Provável escalação da África do Sul (4-2-3-1): Ronwen Williams; Khuliso Mudau, Ime Okon, Mbekezeli Mbokazi e Aubrey Modiba; Teboho Mokoena e Siphephelo Mbatha; Thapelo Maseko, Relebohile Mofokeng e Oswin Appollis; Evidence Makgopa. Técnico: Hugo Broos.

Canadá: desfalques e dúvidas

O Canadá perdeu Ismael Kone para o restante do torneio. O meio-campista do Sassuolo sofreu uma fratura na tíbia durante a goleada de 6 x 0 sobre o Catar e foi substituído no elenco.

A grande expectativa é pela presença de Alphonso Davies desde o início. O lateral-esquerdo do Bayern de Munique não jogou nenhuma partida da fase de grupos devido a uma lesão no músculo posterior da coxa, mas a comissão técnica indicou que ele está em condições de atuar.

Stephen Eustáquio precisou ser avaliado por causa de um incômodo muscular, mas a expectativa é de que esteja disponível. Alfie Jones também teve sua condição física monitorada ao longo da semana.

Jonathan David, autor de três gols na fase de grupos, será novamente o principal referência ofensiva. Cyle Larin, com dois gols no torneio, também deve ser titular ao lado do atacante da Juventus.

Provável escalação do Canadá (4-4-2): Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Derek Cornelius, Moise Bombito e Richie Laryea; Tajon Buchanan, Stephen Eustáquio, Ali Ahmed e Alphonso Davies; Jonathan David e Cyle Larin. Técnico: Jesse Marsch.

Destaques individuais de África do Sul x Canadá

Os técnicos - A história apenas começou

Hugo Broos

Hugo Broos, de 74 anos, está à frente da seleção sul-africana desde maio de 2021. O técnico belga transformou os Bafana Bafana em uma equipe competitiva e organizada, alcançando o terceiro lugar na Copa Africana de Nações de 2023 e classificando a África do Sul para a Copa do Mundo pela primeira vez desde 2010.

Seu estilo de trabalho se baseia em blocos compactos, transições rápidas e valorização de jovens talentos. Broos apostou em nomes como Oswin Appollis, Relebohile Mofokeng e Mbekezeli Mbokazi, que ajudaram a renovar uma geração que viveu um longo período de estagnação no cenário internacional.

Jesse Marsch

Jesse Marsch foi nomeado técnico do Canadá em maio de 2025, com a missão de preparar a equipe para a Copa do Mundo em casa. O treinador americano tem passagens por Red Bull Salzburg, RB Leipzig e Leeds United, onde ganhou experiência com sistemas de alta intensidade e pressão coordenada.

A decisão de preservar Alphonso Davies durante a fase de grupos foi arriscada, mas pode render frutos na fase eliminatória, com o capitão disponível no momento mais importante. Marsch construiu o time ao redor de Jonathan David e Cyle Larin como dupla de ataque, com Tajon Buchanan oferecendo velocidade pelos corredores.

Análise tática de África do Sul x Canadá

A expectativa é de que a África do Sul adote uma postura cautelosa, com um bloco médio-baixo e linhas compactas. O 4-2-3-1 de Broos deve priorizar a proteção da área, com Mokoena e Mbatha à frente da defesa, enquanto Appollis fica encarregado de acelerar as transições pelo flanco direito.

O Canadá, por sua vez, deve ter mais posse de bola e buscar o controle territorial. Com Davies possivelmente atuando em uma posição mais avançada pelo lado esquerdo, o time de Marsch pode criar superioridade numérica nesse corredor. Johnston e Buchanan darão profundidade pela direita, tentando esticar a defesa sul-africana.

O principal duelo individual pode acontecer entre Appollis e Laryea. O sul-africano é a principal arma ofensiva dos Bafana Bafana nas transições, enquanto o canadense precisa equilibrar suas funções defensivas com a projeção ao ataque. A eficiência nas bolas paradas também será um fator decisivo, já que jogos eliminatórios costumam ter menor volume de gols e maior pressão defensiva.

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