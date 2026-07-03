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Bônus da Estrela Bet com odd 11.00 em passe decisivo de Vini Jr.

A Estrela Bet aumentou a cotação de 1.10 para 11.00 no mercado de assistência de Vini Jr. nas oitavas da Copa do Mundo 2026, neste domingo (05/07).

PorDavi CostaRio de Janeiro (RJ)
03/07/2026 11:23
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Imagem ilustrativa do bônus liberado pela Estrela Bet para o confronto entre Brasil e Noruega na Copa do Mundo 2026.
Imagem ilustrativa do bônus liberado pela Estrela Bet para o confronto entre Brasil e Noruega na Copa do Mundo 2026.

O bônus Estrela Bet para Brasil x Noruega traz uma odd aumentada de 11.00 no mercado "Vini Jr. dar ao menos 1 passe decisivo". A cotação original é de 1.10, e o boost aceita stake máxima de R$1.

O jogo acontece neste domingo (5/7), às 17h, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026.

Odd de 11.00 em passe de Vini Jr. na Estrela Bet

A Estrela Bet aumentou a odd de 1.10 para 11.00 no mercado de assistência de Vinicius Júnior contra a Noruega. A aposta máxima é de R$1, limitando o retorno potencial a R$11.

A oferta está disponível na seção de odds aumentadas para quem se cadastrar na plataforma pelo link da promoção.

Odd aumentada · Copa do Mundo 2026
x10
Vini Jr. dar ao menos 1 passe decisivoBrasil x Noruega — Oitavas de final
11.00odd com boost
  • Odd original de 1.10, aumentada para 11.00
  • Aposta máxima de R$1 no mercado com boost
  • Válido para o jogo Brasil x Noruega (05/07)
  • Disponível ao criar conta na Estrela Bet
Criar conta e apostar com odd 11.00 R$1 → R$11
Promoção sujeita a Termos e Condições. Jogue com responsabilidade. 18+

Como ativar o bônus Estrela Bet

    1.
  1. Acesse a Estrela Bet pelo link da promoção e crie sua conta com CPF e e-mail.
    2. 2.
  2. Faça um depósito via Pix (mínimo de R$1) para ter saldo disponível.
    3. 3.
  3. Navegue até a seção de odds aumentadas e selecione "Vini Jr. dar ao menos 1 passe decisivo" com odd 11.00.
    4. 4.
  4. Insira o valor de R$1 como stake e confirme a aposta.

A Estrela Bet é licenciada pela SPA/MF (Portaria nº 320, de 17 de fevereiro de 2025) e opera com domínio .bet.br. A plataforma oferece depósito mínimo de R$1 via Pix.

Brasil x Noruega: contexto para a aposta

O Brasil venceu o Japão por 2 a 1 nos 16 avos de final, com gol de Gabriel Martinelli nos acréscimos. Lucas Paquetá está fora por lesão muscular confirmada por exames.

A vaga no meio de campo deve ser de Endrick, Danilo Santos ou do próprio Martinelli, autor do gol que classificou a seleção.

A Noruega eliminou a Costa do Marfim por 2 a 1, com Erling Haaland marcando nos minutos finais. Martin Odegaard e Antonio Nusa são os principais criadores de jogo.

Dados do confronto
Brasil x Noruega — Oitavas · 05/07 às 17h
O único confronto em Copas foi na fase de grupos de 1998, quando a Noruega venceu por 2 a 1. O Brasil nunca venceu a Noruega em Mundiais.
  • O Brasil tem uma média de 4.3 chances de gol por jogo
  • A Noruega sofreu gol em todos os jogos disputados
  • Haaland tem 5 gols e está entre os melhores artilheiros da Copa

Quem vencer avança para as quartas de final, onde enfrentará Inglaterra ou México.

O bônus da Estrela Bet para Brasil x Noruega vale a pena?

A odd original de 1.10 reflete uma chance estimada de 90,9% de Vini Jr. completar ao menos um passe decisivo. Com o boost para 11.00 e stake de R$1, o risco é baixo.

Cadastre-se na Estrela Bet e aposte com odd 11.00 Ver promoção
Apostar envolve riscos. Jogue com responsabilidade. Proibido para menores de 18 anos. Estrela Bet SPA/MF (Portaria nº 320, de 17 de fevereiro de 2025)

Promoção sujeita a alterações e disponibilidade. Jogue com responsabilidade.

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