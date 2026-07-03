Bônus da Estrela Bet com odd 11.00 em passe decisivo de Vini Jr.
A Estrela Bet aumentou a cotação de 1.10 para 11.00 no mercado de assistência de Vini Jr. nas oitavas da Copa do Mundo 2026, neste domingo (05/07).
O bônus Estrela Bet para Brasil x Noruega traz uma odd aumentada de 11.00 no mercado "Vini Jr. dar ao menos 1 passe decisivo". A cotação original é de 1.10, e o boost aceita stake máxima de R$1.
O jogo acontece neste domingo (5/7), às 17h, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026.
Odd de 11.00 em passe de Vini Jr. na Estrela Bet
A Estrela Bet aumentou a odd de 1.10 para 11.00 no mercado de assistência de Vinicius Júnior contra a Noruega. A aposta máxima é de R$1, limitando o retorno potencial a R$11.
A oferta está disponível na seção de odds aumentadas para quem se cadastrar na plataforma pelo link da promoção.
- Odd original de 1.10, aumentada para 11.00
- Aposta máxima de R$1 no mercado com boost
- Válido para o jogo Brasil x Noruega (05/07)
- Disponível ao criar conta na Estrela Bet
Como ativar o bônus Estrela Bet
- Acesse a Estrela Bet pelo link da promoção e crie sua conta com CPF e e-mail.
- Faça um depósito via Pix (mínimo de R$1) para ter saldo disponível.
- Navegue até a seção de odds aumentadas e selecione "Vini Jr. dar ao menos 1 passe decisivo" com odd 11.00.
- Insira o valor de R$1 como stake e confirme a aposta.
A Estrela Bet é licenciada pela SPA/MF (Portaria nº 320, de 17 de fevereiro de 2025) e opera com domínio .bet.br. A plataforma oferece depósito mínimo de R$1 via Pix.
Brasil x Noruega: contexto para a aposta
O Brasil venceu o Japão por 2 a 1 nos 16 avos de final, com gol de Gabriel Martinelli nos acréscimos. Lucas Paquetá está fora por lesão muscular confirmada por exames.
A vaga no meio de campo deve ser de Endrick, Danilo Santos ou do próprio Martinelli, autor do gol que classificou a seleção.
A Noruega eliminou a Costa do Marfim por 2 a 1, com Erling Haaland marcando nos minutos finais. Martin Odegaard e Antonio Nusa são os principais criadores de jogo.
- O Brasil tem uma média de 4.3 chances de gol por jogo
- A Noruega sofreu gol em todos os jogos disputados
- Haaland tem 5 gols e está entre os melhores artilheiros da Copa
Quem vencer avança para as quartas de final, onde enfrentará Inglaterra ou México.
O bônus da Estrela Bet para Brasil x Noruega vale a pena?
A odd original de 1.10 reflete uma chance estimada de 90,9% de Vini Jr. completar ao menos um passe decisivo. Com o boost para 11.00 e stake de R$1, o risco é baixo.
Promoção sujeita a alterações e disponibilidade. Jogue com responsabilidade.
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