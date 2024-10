Betsul Brasil: dicas, mercados de apostas e bônus

A Betsul Brasil é uma plataforma de apostas completa com atrativos para diferentes tipos de jogadores







Escrito por Lance! • Publicada em 28/10/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro (RJ)

A Betsul Brasil é uma das plataformas de apostas esportivas e jogos online mais completas e populares do país. Isso porque operadora traz inúmeras maneiras de apostar e jogar online, além de trazer diferentes recursos de apostas e uma oferta de boas-vindas para novos jogadores, que aplicarem o código promocional Betsul no momento de cadastro.

Dessa forma, em nossa análise, reunimos uma série de informações importantes sobre o funcionamento da casa de apostas. Além de verificar os pontos positivos e negativos da operadora, verificamos a disponibilidade de promoções na Betsul neste momento.

Ademais, saiba também quais são os principais recursos do site, se a casa de apostas é confiável e se existe um app da Betsul.

Por fim, se você busca pelas principais plataformas do Brasil, veja nossa seleção dos melhores sites de apostas do país.

Visão Geral sobre a Betsul Brasil

É importante começarmos esta análise trazendo quais são os principais pontos sobre a Betsul Brasil para que você conheça melhor a plataforma. Primeiramente, vale dizer que esta é uma casa de apostas com foco nos clientes da América do Sul. Justamente por isso há muitas possibilidades de palpites em campeonatos locais.

Contudo, os usuários não encontram apenas os torneios e esportes mais populares nos países sul-americanos. Também há mercados disponíveis para disputas e categorias mais populares no exterior. E se você pretende fazer o seu cadastro na casa, saiba que há um bônus da Betsul para novos clientes que oferece 150% até R$600 para aportar.

Caso você se interesse por jogos de cassino, a Betsul Brasil traz um catálogo recheado de opções. Os clientes da plataforma podem escolher entre slots, crash games e jogos de cassino clássico, inclusive títulos na modalidade ao vivo. Os novos usuários da Betsul também podem obter um bônus da Betsul de 100% até R$300 para jogar no cassino.

Além disso, existe a possibilidade de acessar a Betsul diretamente por um dispositivo móvel. Mesmo não havendo um app disponível, é possível acessar o site pelo navegador de dispositivos Android e iOS. A versão da página é totalmente otimizada para visualização móvel em telas menores.

Vantagens

Após analisarmos o site da Betsul, separamos abaixo alguns dos principais pontos que, em nossa avaliação, são vantagens da plataforma. Porém, este é um parecer subjetivo e, por isso, vale a pena acessar a plataforma para tirar suas conclusões. Confira abaixo:

Site descomplicado e completo;

Diversidade de esportes e torneios para apostar;

Catálogo de cassino traz centenas de opções, inclusive com os jogos mais populares.

Desvantagens

Assim como todas as outras casas de apostas, a Betsul também possui pontos de melhoria. Essa também é uma análise subjetiva e, por isso, sugerimos que você visite a página para avaliar se os recursos oferecidos atendem suas necessidades. Saiba mais a seguir:

Não há um app disponível para download neste momento;

Poucas opções de eSports;

É necessário ter saldo em conta para acessar o streaming.

A Betsul é confiável? Análise detalhada

Diversos aspectos precisam ser verificados para saber se a Betsul Brasil é uma casa de apostas confiável. Então podemos realizar uma análise completa e imparcial para que você tenha uma visão real sobre o que a empresa oferece.

O primeiro ponto avaliado foi a segurança da plataforma. Todas as operadoras coletam uma série de dados pessoais de seus usuários, desde o momento de acesso ao site à realização do cadastro, depósitos e saques. Todos esses dados coletados precisam de um cuidado especial para garantir a segurança dos usuários e da própria plataforma.

Observamos que na Betsul Brasil é utilizado um sistema de criptografia de ponta a ponta. Isso garante que as informações que trafegam de seu dispositivo até os bancos de dados da empresa estão protegidos. Além disso, os bancos de dados da empresa possuem diversas camadas de proteção para manter suas informações seguras.

Outro ponto importante para analisar o nível de confiabilidade da Betsul Brasil é a avaliação da casa no Reclame Aqui, site de apoio ao consumidor. Isso porque a reputação de uma empresa no Reclame Aqui é determinada pela avaliação dos próprios usuários.

No momento desta análise, a Betsul Brasil conta com a reputação RA1000, que é o nível máximo na avaliação do Reclame Aqui. A casa de apostas possui uma avaliação média de 9.4/10 com base nos últimos 6 meses. Até o momento, a empresa respondeu 99.8% das reclamações recebidas e o tempo médio para resposta foi de 3 dias e 10 horas.

Por fim, e não menos importante, a plataforma consta com registro no Sistema de Gestão de Apostas, o Sigap, do Governo Federal. Portanto, está operando dentro da atual lei de apostas.

Encontre no site da Betsul Brasil diferentes mercados de apostas esportivas e jogos online (Foto: Reprodução/Betsul)

Bônus e Códigos Promocionais na Betsul Brasil

A Betsul Brasil também traz diversas opções de ofertas na aba Promoções. Entre as opções mais buscadas estão os bônus de boas-vindas para novos usuários. Neste sentido, existem bônus da Betsul para esportes e outro para cassino aplicáveis no momento do primeiro depósito. Em ambos os casos, você deve inserir um código promocional Betsul, se tiver.

Ainda, é necessário atentar-se às regras da casa definidas nos termos e condições para utilização dos bônus de boas-vindas ou outras promoções da Betsul Brasil. Essas regras podem ser verificadas no próprio site da empresa.

Bônus de Cadastro Betsul

Como dissemos, existem dois tipos de bônus de cadastro na Betsul: um para esportes e outro para cassino. Em ambos os casos, você pode utilizar um código promocional da Betsul. Para as apostas, o bônus da Betsul traz 150% até R$600 no primeiro depósito. Para isso, é necessário cumprir alguns requisitos.

Entre as regras da oferta, o novo cliente deve fazer um primeiro depósito de, pelo menos, R$1, e apostar com o crédito do bônus em até 60 dias após a liberação.Além disso, para resgatar possíveis valores é necessário cumprir um rollover de 15x (apostar bônus + depósito) em odds mínimas de 1.90.

Já o bônus da Betsul para cassino oferece 100% até R$300 ao fazer um primeiro depósito mínimo de R$10. O bônus deve ser resgatado em até 30 dias após sua liberação e o rollover a ser cumprido é de 30 vezes (bônus + depósito) em jogos da seção de cassino.

Lembre-se de que, tanto nas ofertas de bônus de boas-vindas, como em outras promoções, é necessário observar as regras da Betsul. Para isso, acesse o site de apostas e verifique os termos e condições ali determinados.

Como fazer cadastro na Betsul?

Um dos principais destaques da Betsul Brasil é oferecer aos usuários uma plataforma extremamente intuitiva. Isso já fica bastante evidente já no momento de criação de uma conta na operadora.

O processo para se cadastrar na plataforma é bastante rápido, podendo ser concluído em poucas etapas. Para tornar as coisas ainda mais simples, criamos um passo a passo sobre como fazer o seu cadastro na Betsul Brasil:

Acesse o site da Betsul Brasil e clique em Criar Conta no canto superior direito da tela; Informe o seu CPF, um código promocional da Betsul, caso tenha um e queira utilizá-lo, e clique em Continuar; Preencha seu telefone, e-mail e uma senha. Acesse e leia os Termos e Condições e marque a caixa indicando ter mais de 18 anos e que leu e concordou com os termos; Se desejar, poderá marcar as caixas indicando aceitar receber ofertas por e-mail e SMS; Para finalizar a criação de sua conta, clique em Finalizar cadastro.

É importante lembrar que informar um código promocional da Betsul é totalmente opcional. Além disso, vale a pena reforçar a importância de ler com atenção a íntegra dos termos e condições da operadora. Desta maneira, você garante saber todos os detalhes sobre o funcionamento da plataforma.

Como apostar na Betsul?

Os requisitos básicos para fazer suas apostas na Betsul Brasil são: ter mais de 18 anos, um cadastro ativo na plataforma, fazer seu login na Betsul e ter saldo em sua carteira virtual. Cumprindo com essas condições, você conta uma enorme quantidade de possibilidades para apostar.

Na parte superior ou no menu lateral do lado esquerdo, você encontra todas as modalidades nas quais pode palpitar. Se você acessar uma modalidade pela parte superior da tela, você terá acesso aos eventos da modalidade por ordem de realização. Também é possível aplicar um filtro de país e campeonato. Acessando a modalidade pelo menu lateral esquerdo, você poderá escolher visualizar todos os eventos ou apenas de um país específico.

Depois de escolher a modalidade e a partida na qual pretende apostar, basta clicar sobre ela para ter acesso a todos os mercados disponíveis para o evento. Escolha o mercado de apostas de sua preferência e informe o valor do palpite no seu boletim. Para finalizar, basta que você clique em Concluir aposta no seu boletim.

Vale a pena destacar que você poderá fazer tanto apostas simples, quanto apostas combinadas no site da Betsul Brasil. Para fazer apostas combinadas, basta escolher mais de um evento e marcar a opção Combinada em seu bilhete.

No boletim de apostas, também é possível escolher se você aceita alterações nas odds. Por padrão, a opção Qualquer mudança vem previamente selecionada, mas você pode mudar para Apenas para aumento de odds ou para Nenhuma mudança.

Opções de Apostas Esportivas na Betsul

Quando dissemos no começo de nossa análise que a Betsul Brasil é uma casa de apostas completa, não estávamos exagerando. A operadora possibilita que você aposte em uma grande variedade de modalidades esportivas. Desde aquelas que são bem conhecidas e populares no Brasil, quanto aquelas que por aqui não são tão famosas.

Você poderá fazer suas apostas na Betsul em modalidades como futebol, tênis, basquete, vôlei, hóquei, boxe, sinuca, rugby e automobilismo. Além disso, a casa de apostas conta com uma seção totalmente voltada para as apostas em esportes virtuais, também conhecidos como eSports.

Futebol na Betsul

Não é segredo que o futebol é a modalidade esportiva que mais movimenta a paixão das pessoas no Brasil. E não só por aqui, no mundo todo o futebol atrai a atenção de milhões de torcedores. Por conta desta popularidade toda, era de se esperar que a modalidade tivesse lugar de destaque na Betsul Brasil.

São inúmeras as possibilidades para apostar em futebol na Betsul. A casa de apostas conta com diversos campeonatos de futebol dos mais variados países. Na Betsul é possível apostar em campeonatos continentais como a Libertadores da América e a Champions League. Além disso, é possível palpitar em campeonatos como o Brasileirão, a Premier League inglesa, a Série A italiana, a La Liga espanhola e a Bundesliga alemã.

E não são apenas os campeonatos mais famosos que estão disponíveis para apostas na Betsul Brasil. Se você quiser apostar em jogos da segunda divisão do Bahrein ou na Superettan, que é a segunda divisão sueca, você pode.

Além da enorme variedade de campeonatos, a Betsul ainda tem inúmeros mercados de apostas para futebol. É possível fazer apostas na Betsul em mercados de curto e longo prazo.

Basquete

É comum vermos em outras casas de apostas apenas a possibilidade de palpitar em jogos da NBA ou da WNBA. Entretanto, a modalidade conta com diversos outros torneios muito interessantes e competitivos ao redor do mundo. E você pode apostar nestes torneios pela Betsul Brasil.

Além de apostas em jogos internacionais, na Betsul você poderá apostar nos torneios nacionais de países como Alemanha, Espanha, França, Itália, Austrália e Lituânia. Além disso, vale lembrar que também dá para apostar na NBA e na WNBA.

Assim como observamos no futebol, o basquete também conta com diversos mercados de apostas. Tanto opções de apostas a curto prazo, quanto opções de aposta a longo prazo estão presentes na plataforma.

Tênis

O tênis é um dos esportes mais populares do mundo e que desfruta de grande prestígio entre o público brasiliero. Na Betsul é possível fazer apostas em diversos jogos da modalidade, tanto em disputas masculinas, quanto femininas.

Os principais torneios da ATP, da ITF e da WTP estão disponíveis na casa de apostas. A modalidade conta com uma grande variedade de mercados, tanto de curto, quanto de longo prazo.

e-Sports

Os esportes eletrônicos têm ganhado cada vez mais popularização no mundo e entre os fãs de apostas online. A Betsul Brasil dedica a modalidade uma sessão exclusiva em seu site.

Você poderá fazer suas apostas em eSports em partidas dos jogos mais populares da atualidade. Entre as opções disponíveis para apostas é possível citar os jogos Counter Strike, Dota e League of Legends.

Vôlei

O Brasil é uma potência tanto no vôlei feminino, quanto no masculino e a popularidade do esporte é crescente. Na Betsul Brasil é possível apostar em jogos de seleções e de clubes, em diversos campeonatos nacionais.

Torneios de países como Itália, Polônia e Alemanha estão presentes entre as opções de apostas. Além disso, é possível apostar em torneios feminino ou masculinos.

Mercados de Apostas Betsul

Os mercados de apostas são considerados uma das partes mais importantes dentro das casas de apostas esportivas. Isso pelo fato de que os mercados indicam no que é possível realizar os seus palpites.

Cada modalidade esportiva conta com seus próprios mercados que são determinados de acordo com as características e regras de cada modalidade. A Betsul Brasil oferece um enorme leque de mercados de apostas para você escolher como fará suas apostas. Confira a seguir alguns dos mercados de apostas mais populares da plataforma.

1 x 2 – Escolha o Vencedor da Partida

Este é um dos mercados de apostas mais populares do futebol e de algumas outras modalidades esportivas. Neste mercado, você deve indicar o resultado da partida: vitória do time 1, empate (x) ou vitória do time 2.

Empate Anula

Em esportes em que o empate é uma possibilidade, este mercado também é bastante popular. Aqui, você faz sua aposta em uma das duas possibilidades: vitória do time 1 ou vitória do time 2.

Caso o time no qual você apostou ganhe o jogo, sua aposta será vencedora, caso a outra equipe vença, sua aposta será perdedora. Entretanto, se houver um empate no jogo, o valor do palpite é devolvido para sua carteira virtual.

Apostas Futuras

Também conhecidas como apostas de longo prazo, aqui você faz suas previsões considerando todo o campeonato. Entre as opções de apostas futuras podemos citar o mercado sobre o campeão de um torneio ou quem será o artilheiro da competição.

A Betsul Brasil traz diferentes recursos de apostas e variedade de mercados para as bets

Odds na Betsul - Cotações Justas

Odds é uma palavra do inglês que significa chances. No universo das apostas, as odds indicam quais são as chances de determinado evento acontecer. Quanto menor for uma odd, maior é a chance daquele evento ocorrer. Assim como, quanto maior for um odd, menor é a chance do evento acontecer.

As odds são determinadas pelas próprias casas de apostas e diversos fatores são considerados para que as odds sejam estabelecidas. As odds também servem como multiplicadoras das apostas. Se, por exemplo, você apostar R$10 em um evento que tenha odds de 2.00 e sua previsão se confirmar, você recebe R$20.

Analisando as odds da Betsul Brasil, é possível afirmar que a casa oferece odds justas. De maneira geral, a casa de apostas tem odds que acompanham a média do que vemos em outras grandes operadoras.

Odds da Betsul Hoje

Como mencionamos antes, as odds observadas na Betsul são compatíveis com as odds praticadas no mercado. De qualquer forma, é possível que para determinados eventos a casa ofereça odds mais interessantes do que outras casas de apostas.

Além disso, a casa pode oferecer mega odds para determinados torneios. Desta maneira, é importante que você, antes de fazer seus palpites, avalie se a casa oferece as melhores odds para os eventos nos quais você pretende apostar.

Apostas ao Vivo na Betsul

Além de poder fazer suas apostas na Betsul em pré-jogo, também é possível apostar em eventos ao vivo. Esta modalidade de apostas traz ainda mais dinamismo ao ato de apostar, já que você pode mudar suas estratégias de acordo com o que está acontecendo na partida.

A Betsul tem Livestreaming?

Um dos recursos mais populares na modalidade de apostas ao vivo é o livestreaming. Por meio deste recurso, você pode assistir a partida ao vivo diretamente no site da casa de apostas. A Betsul Brasil conta com livestreaming, mas para utilizá-lo é necessário ter um cadastro na operadora e ter realizado apostas na plataforma ou ter saldo em conta.

Opção de Cash Out

O cash out é mais um recurso das apostas ao vivo e que está presente na Betsul Brasil. Com o cash out, você pode encerrar uma aposta antes do término da partida. Com isso, é possível garantir um retorno antecipado ou até mesmo reduzir possíveis perdas.

O Betsul app está disponível para sistema operacional Android

App Betsul - Disponível para Android

No momento de nossa análise, verificamos que não há um apk da Betsul disponível para download e instalação do app da Betsul. Entretanto, a casa conta com uma versão mobile de seu site que é totalmente otimizada para dispositivos móveis. A versão mobile conta com todas as principais funções observadas na versão desktop.

Como baixar Betsul para Android (apk)?

Mesmo sem ter um app para Android, é possível instalar um atalho para o site da operadora na tela inicial de seu dispositivo. Para isso, basta seguir os passos abaixo:

1 - Acesse o site da Betsul Brasil por meio do navegador de seu dispositivo Android;

2 - Clique no três pontinhos para acessar o menu do navegador;

3 - Escolha a opção Adicionar à tela inicial e clique em Instalar.

Desta forma, um ícone do atalho para o site da plataforma será criado em sua tela inicial sem a necessidade de baixar um apk da Betsul. Para acessar o site por meio do atalho, basta clicar sobre ele.

Como baixar o app da Betsul no iOS?

Quem utiliza iOS também não conta com um app para baixar e instalar. Entretanto, também é possível instalar um atalho diretamente para o site da casa de apostas:

1 - Utilizando seu iOS, acesse o site da Betsul por meio do navegador;

2 - Depois, clique no botão de compartilhar;

3 - Agora, escolha Adicionar à Tela de Início;

4 - Para finalizar, clique em Adicionar.

Agora você tem um atalho da Betsul Brasil na tela inicial de seu iOS. O funcionamento é similar ao que seria o de um app, bastando clicar sobre o ícone para ser direcionado para a página da operadora.

Métodos de pagamento na Betsul

A casa de apostas que proporciona aos seus usuários variados métodos de pagamento certamente tem um ponto a seu favor. Isso, pelo fato de dar aos seus usuários o poder de escolher o método de pagamento de sua preferência.

Como fazer depósitos na Betsul?

Para fazer um depósito na Betsul Brasil basta seguir alguns poucos passos. Para deixar tudo mais simples, acompanhe os detalhes abaixo:

1- Acesse o site da Betsul e faça o seu login;

2 - Clique em Depósito na parte superior direita da tela;

3 - Escolha o valor de seu depósito;

4 - Se tiver e desejar utilizar um código promocional da Betsul, poderá fazê-lo neste momento;

5 - Escolha o método de pagamento e clique em Finalizar e siga as instruções na tela para conclusão do seu depósito.

Opções de Depósito

Na Betsul Brasil, é possível escolher entre realizar depósitos por meio de Pix, carteiras digitais, entre outros métodos disponíveis. Os valores mínimos e máximos de depósito variam de acordo com o método escolhido. Assim, sugerimos que você consulte o valor mínimo e máximo do método que você escolheu antes de realizar o depósito.

Como fazer saques na Betsul?

Realizar um saque na Betsul é tão simples quanto realizar um depósito. Entretanto, antes de realizar seu primeiro saque, é necessário verificar a sua conta na plataforma. Feito isso, você estará apto a realizar saques seguindo o passo a passo abaixo:

1 - Acesse o site da Betsul e faça o seu login na plataforma;

2 - No canto superior direito da tela, clique em Perfil;

3 - Agora, clique em Saque no menu lateral esquerdo;

4 - Informe o valor de seu saque, clique em Finalizar e siga as instruções na tela.

Opções de Saque

No momento, a Betsul Brasil só possibilita que os saques sejam realizados por meio de Pix. O valor mínimo para saque é de R$10, podendo ser feitos até três saques por dia. O total para que o cliente saque está limitado ao resgate de até R$10.000.

Suporte Betsul - Atendimento ao cliente 24 horas

Verificamos que o serviço de suporte ao cliente da Betsul é um dos mais completos entre as casas de apostas. A operadora possibilita atendimento por meio de chat, e-mail, messenger e ligação telefônica.

Para acessar qualquer uma das opções de atendimento é necessário ir até a seção Ajuda no site da operadora. O chat é a opção de atendimento mais utilizada, principalmente para dúvidas pontuais ou urgentes. O atendimento pelo chat está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Licença de apostas Betsul

A plataforma Betsul é operada pela BS3 N.V, empresa licenciada pelas autoridades reguladoras do Governo de Curaçao. Além disso, a empresa é certificada sob o número de licença 8048/JAZ2019-017 emitido pela Curaçao eGaming.

É legal apostar na Betsul no Brasil?

A Betsul é uma casa de apostas que cumpre com todos os requisitos para operar legalmente no Brasil. Atualmente, a licença emitida pela Curaçao eGaming já é suficiente para que a casa opere por aqui.

Entretanto, a partir de 2025 as casas de apostas precisarão de uma licença de apostas emitida pelo órgão competente no Brasil. Segundo a Sigap (Sistema de Gestão de Apostas), a Betsul já requereu a licença para operar por aqui por meio da solicitação 0029/2024, de 16/08/2024. Assim, caso esta licença brasileira seja aprovada e quando passar a ser exigida, a casa poderá operar normalmente no mercado brasileiro.

Perguntas frequentes sobre a Betsul

Em nossa análise, buscamos trazer as principais informações sobre a Betsul Brasil. Entretanto, em meio a tantas informações sobre a operadora, é possível que você tenha ficado com alguma dúvida. Desta maneira, reunimos as respostas para as perguntas mais comuns entre os usuários da casa.

O que é Betsul?

A Betsul Brasil é uma plataforma que possibilita apostar em diversos esportes, além de jogar em cassino. A casa de apostas é uma das mais completas e mais populares do Brasil, além de contar com um site extremamente intuitivo e oferecer bônus para seus usuários.

Como funciona a Betsul?

A Betsul Brasil funciona como as demais grandes casas de apostas do mercado brasileiro. Para fazer apostas na plataforma é preciso ter um cadastro ativo e ter saldo em sua carteira virtual. Cumprindo com estes requisitos, é preciso escolher o evento esportivo no qual pretende apostar, o mercado e informar um valor para seu palpite.

O que significa handicap asiático na Betsul?

O handicap é utilizado pelos apostadores quando há uma desvantagem clara em um confronto entre equipes. Essa desvantagem pode ser dada por favoritismo, nível técnico ou outros fatores. Assim, essa é uma forma de nivelar as equipes. No caso do handicap asiático, não é possível apostar em empate. Também existem aqui três tipos diferentes de acordo com o mercado: handicap inteiros, handicap de meia e Handicap de quartos.

O que é Cash Out na Betsul?

O cash out na Betsul Brasil é um recurso da modalidade apostas ao vivo. O cash out permite que você encerre sua aposta de maneira antecipada, antes do término do evento. Desta forma, é possível garantir retornos ou até mesmo, diminuir possíveis perdas.